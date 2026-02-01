LUSHのサクラが彩る春時間。季節限定コレクション全6種

英国発ナチュラルコスメブランドLUSHから、春の訪れを告げる「サクラコレクション」が登場します。日本の桜にインスピレーションを受けた全6種は、香りやデザイン、使うひとときまでもが春そのもの。バスタイムを中心に、贈る人も贈られる人も心がふっとゆるむ、季節限定の特別なラインアップです♡

桜を感じるバス＆シャワーアイテム

淡いピンク色のお湯とともに桜が花開く『ハナミ ボム』は、1個1,800円(税込)。塩漬けの桜の花とシーソルトを含み、3回に分けても一度に贅沢に使っても楽しめます。

イランイランとパチョリが織りなすフローラルな香りも魅力。

『サクラ シャワージェル』は110g1,660円(税込)、250g3,320円(税込)、500g5,550円(税込)の3サイズ展開。

ヨモギの葉エキス配合で、シチリアンレモンオイルを中心としたシトラスフローラルの香りが全身を包み込みます。

春の情景を贈る限定ギフト

『春の一服』は1,720円(税込)で、雛祭・花見・東風の3種のバスボム入り。ティーバッグに入れて使う遊び心ある仕様です。

『ブルーミング スプリング ギフト』は4,700円(税込)。エクイティ、桜小道のポピンズ、ソルティロック、ときめきの4アイテムを詰め合わせ、春のセルフケアを彩ります。

いずれも鳥や花を描いた春らしいギフトボックス入りです。

繰り返し使える春のラッピング

『フォレスト アウェイクン ノットラップ』は1,000円(税込)、50cm×50cm。オーガニックコットン100%素材で、風呂敷のように何度も使えます。

『ユー ミー アンド ザ サクラ ツリー ロクタラップ』は320円(税込)、35cm×35cm。ロクタペーパー素材で、環境にも配慮した優しいラッピングアイテムです。どちらも数量限定となっています。

桜とともに、春を迎えるひととき

儚くも美しい桜の魅力を、香りやデザイン、使う時間そのものに落とし込んだLUSHのサクラコレクション。自分へのご褒美にも、大切な人への春の贈り物にもぴったりです。

移ろう季節を感じながら、心と体をゆるめる春時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♪