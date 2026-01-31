キャラクターグッズなどを扱うグッドスマイルカンパニー（東京都千代田区）は、「BRICKROID（ブリックロイド）」シリーズから、アニメ「グレートマジンガー」「鋼鉄ジーグ」登場メカなどのデフォルメフィギュアの予約受付を、2026年2月25日まで直販サイト「GOOD SMILE COMPANY」で行う。発送は7月の予定。

グレートマジンガーは武器や手首パーツ付属

"カッコ楽しいロボットトイ"がテーマで、統一のデザインフォーマットを採用した約5センチサイズ「BRICKROID」シリーズ第3弾。「グレートマジンガー」と「鋼鉄ジーグ」に登場するメカやキャラクターをフィギュア化した。

いずれも、足裏に5ミリ径の凸ジョイントに取り付けられる接続穴を備え、付属の凸ブロック台座に飾って楽しめるほか、同寸法の汎用的なブロック玩具にも取り付け可能だ。

「BRICKROID グレートマジンガー」は、首や腕、脚が可動し、付属の武器「マジンガーブレード」を手に持たせられる。手首は「グー拳」「3ミリ径穴の手首」「サンダーブレークの指差し右手」が付属する。

価格は1800円（以下全て税込）。

このほか、グレートマジンガーに登場する敵幹部「地獄大元帥」（価格2000円）、宿敵「暗黒大将軍」（同）も用意する。

「BRICKROID 鋼鉄ジーグ」は、首や腕、脚が可動する。

価格は1800円。

「BRICKROID 鋼鉄ジーグ パーンサロイドセット」は、ジーグの首や腕、脚の可動に加え、頭部と腕部が脱着可能。武器「マッハドリル」が付属し、ジーグに装着できる。

「パーンサロイド」は、後ろ脚が可動するほか、ジーグと合体し「ジーグ・パーンサロイド」形態を再現可能。合体時に付属の武器「ジーグランサー」を手に持たせられる。

凸ブロック台座2個が付属する。

価格は3700円。