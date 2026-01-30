【ジョジョの奇妙な冒険】スシローと初コラボ！ 描き下ろしグッズ付き商品登場
スシローにて、 2026年3月に原作第7部アニメの配信が決定している大人気シリーズ『ジョジョの奇妙な冒険』から『スターダストクルセイダース』とのコラボを2026年2月4日（水）より、全国のスシローにて実施される。
＞＞＞コラボ商品やグッズをチェック！（写真14点）
このたびスシローにて、独特な世界観で国内外問わず多くのファンを魅了する大人気シリーズ『ジョジョの 奇妙な冒険』とのコラボが初めて実現する。
今回のコラボでは、登場キャラクターの描き下ろしグッズ付きの商品などが提供される。
コラボ限定ピック付きのおすしでは2種類のメニューを展開。
1つはサーモンの旨みに明太子の辛みと塩味がアクセントとなり、マヨのコクとおすし全体の香ばしさが重なり合う「サーモン明太子マヨ炙り」。もう1つはめばち鮪の特長でもある香りと旨みをシンプルに味わえる1貫とスシローオリジナルの煮切り醤油で漬けにすることで上品な味わいに仕立てた1貫を食べ比べできる「厳選まぐろ赤身食べ比べ」。
コラボ限定ステッカー付きの「とろ〜りチーズのフライドポテト」は、提供直前に店内にて揚げることで外はカリっと中はホクホク。とろ〜りチーズソースのコクが加わるとより深い味わいを楽しめる。
また、個性的な盛り合わせをお楽しみいただけるコラボ限定トラベルステッカー付きの「おすすめ彩り5種盛り」を注文された方は、抽選でコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加できるほか、コラボ限定プレート付きのソフトドリンクやSNSキャンペーンもご用意されている。
さらに、おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんでいただくため、秋葉原中央通り店（東京都）、難波アムザ店（大阪府）、仙台一番町店（宮城県）、三ノ宮いくたロード店（兵庫県）の4店舗が『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗として展開される。
さらに、一部店舗で導入している大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ジョジョモード」が楽しめる。
ぜひこの機会に全国のスシローで、『ジョジョの奇妙な冒険』とのコラボを、お楽しみを。
（C）A&L/S,JOJO SC
＞＞＞コラボ商品やグッズをチェック！（写真14点）
このたびスシローにて、独特な世界観で国内外問わず多くのファンを魅了する大人気シリーズ『ジョジョの 奇妙な冒険』とのコラボが初めて実現する。
今回のコラボでは、登場キャラクターの描き下ろしグッズ付きの商品などが提供される。
コラボ限定ピック付きのおすしでは2種類のメニューを展開。
1つはサーモンの旨みに明太子の辛みと塩味がアクセントとなり、マヨのコクとおすし全体の香ばしさが重なり合う「サーモン明太子マヨ炙り」。もう1つはめばち鮪の特長でもある香りと旨みをシンプルに味わえる1貫とスシローオリジナルの煮切り醤油で漬けにすることで上品な味わいに仕立てた1貫を食べ比べできる「厳選まぐろ赤身食べ比べ」。
また、個性的な盛り合わせをお楽しみいただけるコラボ限定トラベルステッカー付きの「おすすめ彩り5種盛り」を注文された方は、抽選でコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加できるほか、コラボ限定プレート付きのソフトドリンクやSNSキャンペーンもご用意されている。
さらに、おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんでいただくため、秋葉原中央通り店（東京都）、難波アムザ店（大阪府）、仙台一番町店（宮城県）、三ノ宮いくたロード店（兵庫県）の4店舗が『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗として展開される。
さらに、一部店舗で導入している大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ジョジョモード」が楽しめる。
ぜひこの機会に全国のスシローで、『ジョジョの奇妙な冒険』とのコラボを、お楽しみを。
（C）A&L/S,JOJO SC