Image: エシカルハウス

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

食器洗いで流した水が、そのまま排水管の掃除になる。そんな一石二鳥の洗剤があったら、毎日の家事はもっと楽になると思いませんか。

排水処理の専門技術から生まれた「ミズカラ洗剤」は、頑固な油汚れを落とすだけでなく、流した水が排水口や配管もきれいにしながら流れていく。そんな環境にも配慮した業務用洗剤が家庭用として登場しています。

油を「超」細かくして、固まらせない独自技術

Image: エシカルハウス

「ミズカラ洗剤」の最大の特徴は、油分を100万分の1mm（ナノメーターオーダー）まで微細化し、さらに油分の再結合を防ぐ独自技術にあります。

一般的な洗剤も油を分解しますが、時間が経つと油が再び結合し、配管内で固まってしまうそう。そして配管内に残った油は自然には剥離も溶解もしません。

一方、ミズカラは油を細かくして再統合を起こさないようにするため、食器洗いをした後に流すだけで配管掃除ができ、さらに固まってしまった配管内の油も徐々に溶かしていくことが可能です。

Image: エシカルハウス

業務用レベルの洗浄力。でも、手肌にやさしい

ミズカラ洗剤の製造技術者の手。手荒れがないのはもちろん、手荒れ防止のためにつけていた、面倒な「食器洗い手袋」も不要に。 Image: エシカルハウス

業務用洗剤と聞くと、「強力な洗剤で手荒れしそう」と思われるかもしれません。

しかしこの洗剤は洗浄力が強くても、手肌をいたわるやさしさをしっかりキープ。実際に「ミズカラ洗剤」の製造技術者は、一般洗剤を使う際に手荒れ防止のためにつけていた「食器洗い手袋」が不要になったとのことです。

安全性が高く、肌に優しい「高グレードの非イオン界面活性剤」を主成分に使用している「ミズカラ洗剤」。人体安全性、環境性能、節水効果などの多角的な観点から成分を比較検討し配合しています。

洗うだけで除菌、消臭、配管洗浄。1本で何役もこなす

Image: エシカルハウス

「ミズカラ洗剤」は食器洗いだけでなく、キッチン掃除、お風呂、トイレ、水回りまで、希釈して使えば家中の掃除に対応。

まず、食器洗いは2〜3倍に希釈後、泡で出てくるポンプに入れて使用します。食洗機前の予洗いや油の付いたフライパンは「ミズカラ洗剤」を入れたぬるま湯に漬け置きしておくと、放置している間に油が浮き出てきて後は流すだけの状態になります。

Image: エシカルハウス

お掃除は、希釈した洗剤をスプレーに入れて使用すると便利です。布に含ませて拭き取れば、キッチン、トイレ、水回りまでピカピカにできるでしょう。

さらに、毎日のお掃除した水をそのまま流すだけで、配管掃除にもなります。悪臭の原因となる最近や酵素を分解するので、配管内の菌の繁殖防止や消臭効果も期待できるのです。

日本の優れた下水処理技術と同じ原理を使った専門家によって開発された洗剤で、排水処理や自然界の生分解を手助けするため、環境にも配慮したい方にぴったりです。

「ミズカラ洗剤」は、排水処理の専門技術から生まれた、環境と人にやさしい食器用洗剤。洗浄力がありながら手肌にも環境にも優しい洗剤が、毎日の家事をもっと楽に、もっとエコにしてくれます。

今ならお得な割引販売中とのことなので、気になった方はお早めにチェックしてみてください。

Image: エシカルハウス

Source: CoSTORY