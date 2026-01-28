AMOSTYLE BY Triumph、新ブランドアンバサダーに「新田さちか」就任！　やわぴたワイヤーブラ ＜Daily Plus＞にて初登場

トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」は、2026年1月より、恋リアや青山ミスコンを経て支持を集め、起業家や俳優として活動の幅を広げている新田さちかさんが新ブランドアンバサダーとして登場しています。

■“今の私にちょうどいいランジェリー”という新しい魅力を発信

今回は、AMOSTYLEが掲げる「自分らしさを大切にしながら、日常も気分もアップデートしていく女性」を体現する存在として、新田さちかさんのライフスタイルや発信力に共感したことから実現しました。

トレンド感のあるファッションセンスと、自然体で前向きなメッセージ発信を通じて、20代女性を中心に共感を集める新田さちかさん。「無理をしないおしゃれ」「自分らしく楽しむ日常」という価値観は、AMOSTYLEが目指す世界観と高い親和性を持っています。

今後は、ビジュアルやSNSコンテンツ、キャンペーンを通じて、“今の私にちょうどいいランジェリー”という新しいAMOSTYLEの魅力を発信していきます。

■着けごこちもコスパも。⼿にすべきは“やわぴたごこち”⼀択！

やわぴたワイヤーブラ ＜Daily Plus＞

毎日着けるものだから、デザインはもちろん、着けごこちにもこだわりたい。そんなよくばりな願いをお手頃プライスで叶えてくれるDaily Plusシリーズに、コンフォートワイヤーを使用したNewアイテムがついに登場。

無理せずゆるっと。なのに、ちゃんとしてる。“やわぴたごこち”で毎日を快適でハッピーに。

◇商品概要

「やわぴたごこち」な胸元で ゆるっと美胸メイク

「やわぴたワイヤーブラ」は、コンフォートワイヤーを採用。通常のワイヤーよりもやわらかいワイヤーが、身体の動きにぴたっとフィットし、快適な着けごこちとキレイなバストラインを両立してくれます。

かわいいだけじゃない。着けごこちにもしっかりこだわったアイテムを、ショーツとセットのお手頃プライスで展開します。

Fit

・ラクな着けごこちできれいにバストメイク

・やわらかなコンフォートワイヤーを採用。ぴたっとフィットしてラクな着けごこち

・ほどよい盛り感でナチュラルなバストシルエットをメイク

Design

・繊細な小花のエンブロイダリーレースと、くしゅっと寄せたチュールでいつもよりとびきりフェミニンに

・20代女子の好き！ を詰め込んだこだわりのデザイン

Recommended for You

・ワイヤーのあたりが気にならないブラが欲しい

・バストを盛りすぎたくない

・やっぱりランジェリーは上下セットで揃えたい！

カラー・サイズ・価格

＜カラー＞ライトブルー、グレー、オレンジ、ローズピンク

＜サイズ＞B/65M-75M、C-F/65M、70M・75L

＜価格＞3,410円〜

発売時期・取扱店舗

2026年1月15日発売

全国のAMOSTYLE店舗・公式オンラインストア

■今のわたしにフィットする。ブランドイメージをアップデート

20代社会人女性を取り巻く環境は、働き方・価値観・ライフスタイルの多様化により大きく変化しています。「頑張りすぎず、自分の心地よさを大切にしたい」「トレンドも実用性も、どちらも妥協したくない」そんなリアルな声が、これまで以上に強まっています。

AMOSTYLEはこのタイミングで、“かわいい”だけでなく、“今の自分にフィットする心地よさ”を軸にブランドを再定義。SNSを中心に同世代女性から高い支持を集める新田さちかさんをアンバサダーに迎えることで、ブランドイメージのアップデートを加速させます。

同社では「AMOSTYLEはこれからも、日常に寄り添いながら女性の気分を高めるブランドとして進化を続けてまいります」とコメントしています。

◇AMOSTYLE新ブランドアンバサダー 新田さちかさん

1998年12月6日生まれ。

大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。Z世代に人気の恋愛リアリティ番組「恋愛ドラマな恋がしたい」で芸能界入り。以降、女優・モデル・タレントとして映画・ドラマ・CMなど幅広く活動を展開。2023年には地元石川県の観光大使に就任。

また、挑戦する女性を応援したいという想いから、株式会社Edomを設立し 代表取締役に就任。自身がデザインを手がけるアパレルブランド「VALLAN」やジュエリーブランド「BORRAKE」なども手がけており、経営者としても注目を集めている。

「ブランドアンバサダーとして、AMOSTYLEの魅力をお伝えできることにとてもワクワクしています。マイナスをプラスに変えてきた経験から、コンプレックスを魅力に変える体験を伝えたいです。挑戦を重ねる中で見つけた、自分をもっと好きになるヒントを届けていきたいです！」

（エボル）