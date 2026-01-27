プレミアリーグ 25/26の第23節 エバートンとリーズの試合が、1月27日05:00にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはティエルノ・バリー（FW）、ドワイト・マクニール（MF）、ハリソン・アームストロング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ジェームス・ジャスティン（DF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。

28分に試合が動く。リーズのアントン・シュタハ（MF）のアシストからジェームス・ジャスティン（DF）がゴールを決めてリーズが先制。

ここで前半が終了。0-1とリーズがリードしてハーフタイムを迎えた。

エバートンは後半の頭から2人が交代。ドワイト・マクニール（MF）、ハリソン・アームストロング（MF）に代わりキアナン・デューズバリーホール（MF）、ジャラッド・ブランスウェイト（MF）がピッチに入る。

66分、リーズが選手交代を行う。イリヤ・グルエフ（MF）から田中 碧（MF）に交代した。

71分、エバートンが選手交代を行う。ネイサン・パターソン（DF）からタイラー・ディブリング（FW）に交代した。

76分エバートンが同点に追いつく。イドリサ・ゲイ（MF）のアシストからティエルノ・バリー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は66分から交代で出場した。

