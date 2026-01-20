「Alienware AW2724HF」

Amazonにて、Dellのゲーミングモニター「Alienware」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は2月2日23時59分まで。

今回セールの対象となっているのはIPSパネル採用の27インチ「AW2724HF」と24.5インチ「AW2524HF」。リフレッシュレートは「AW2724HF」が360Hz、「AW2524HF」が500Hzに対応する。応答速度 (GtG)はどちらも0.5ms (Min)。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Alienware AW2724HF

【製品スペック】

画面サイズ：26.96インチ

パネルタイプ：Fast IPS、非光沢

最大解像度：1,920x1,080

アスペクト比：16:9

コントラスト比：1,000:1

輝度：400cd/ｍ2

色深度：10億7,000万色

色域：sRGB 99%

応答速度：0.5ms（GtG min）、1ms（GtG Extreme Mode）

リフレッシュレート：360Hz（DP）、255Hz（HDMI）

その他機能：AMD FreeSync Premium、ComfortView Plus、HDR 10、オンスクリーンディスプレイメニュー、背面ケーブルスロット

調節機能：縦横回転、高さ調整、傾き、スイベル（左右角度調整）、VESA対応（100mm）

接続端子：DP1.4（In）×2、HDMI 2.1（In）×1、USB 3.2 Gen1 Type-B（Up）x1、USB 3.2 Gen1 Type-A（Down）x4

寸法：高さ518.68mm-408.68mm×幅611.44mm×奥行243.71mm

重量：4.18kg（スタンド部分含まず）、6.55kg（スタンド込み）

付属品：電源ケーブル、DP - DP（1.8m）、USB-C - DP（1m）、USB 3.2 Gen1 A-B（1.8m）

Alienware AW2524HF

【製品スペック】

画面サイズ：24.5インチ

パネルタイプ：Fast IPS、非光沢

最大解像度：1,920x1,080

アスペクト比：16:9

コントラスト比：1,000:1

輝度：400cd/2

色深度：10億7,000万色

色域：sRGB 99%

応答速度：0.5ms（GtG min）、1ms（GtG Extreme Mode）

リフレッシュレート：480Hz（Native DP）、500Hz（OC DP）、255Hz（Native HDMI）

その他機能：AMD FreeSync Premium、ComfortView Plus、HDR 10、オンスクリーンディスプレイメニュー、背面ケーブルスロット

調節機能：縦横回転、高さ調整、傾き、スイベル（左右角度調整）、VESA対応（100mm）

接続端子：DP1.4（In）×2、HDMI 2.1（In）×1、USB 3.2 Gen1 Type-B（Up）x1、USB 3.2 Gen1 Type-A（Down）x2、USB 3.2 Gen1 Type-A（Down）x2（BC1.2×1）

寸法：高さ390.51mm-500.51mm×幅555.14mm×奥行243.71mm

重量：3.65kg（スタンド部分含まず）、6.8kg（スタンド込み）

付属品：電源ケーブル、DP - DP（1.8m）、USB-C - DP（1m）、USB 3.2 Gen1 A - B（1.8m）