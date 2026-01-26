この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

総合診療専門医の舛森悠医師が「【あなたは大丈夫？】健康を損なう！？水の代わりに避けたい飲み物4選【現役医師解説】」と題した動画を公開。日常的な水分補給として、水の代わりに特定の飲み物を摂取することのリスクについて解説した。



舛森医師は、水の代わりに飲むことを避けるべき飲み物として4つの具体例を挙げ、それぞれが身体に与える影響を説明した。



最初に挙げられたのは「緑茶」である。舛森医師は「緑茶に含まれるタンニンという成分が鉄分の吸収を抑制する」と指摘。特に貧血気味の人や月経のある女性は、食事中や食直後に飲むことを避けるべきだと注意を促した。



次に「牛乳」については、「乳糖不耐症」のリスクに言及。日本人は牛乳に含まれる乳糖を分解できない体質の人が多く、水分補給のつもりで多量に飲むと下痢を引き起こす可能性があると解説した。



3つ目の「コーヒー」は、カフェインの過剰摂取が問題となる。安全の目安である1日400mg（カップ3〜4杯程度）を超えると、動悸や手の震え、不眠を招く恐れがある。また、胃酸の分泌を促すため、空腹時の摂取は胸焼けや胃が荒れる原因になると述べた。



最後に「野菜ジュース」を挙げ、「たとえ100%でも、製造過程で食物繊維やビタミンが多く失われている」と説明。糖分が多く含まれることから「飲むお菓子だと認識すべき」と警鐘を鳴らし、野菜は加工品ではなく実物から摂取することの重要性を強調した。



動画は、健康によいとされる飲み物でも、摂取のタイミングや量、個人の体質によっては健康を損なう可能性があることを示唆している。日常的な水分補給の基本は水であり、他の飲み物の特性を理解した上で付き合っていくことの重要性を説く内容となっている。