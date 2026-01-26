¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¡Ö»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²þ³×¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡× Âçºå¶Í°þ¡¦À¾Ã«´ÆÆÄ¤¬¼¨¤¹»ÈÌ¿´¶
Âçºå¶Í°þ¡¦À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡Ö£·²óÀ©ÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡×¤ÎÍýÍ³¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡£¹²óÀ©¤ò£·²óÀ©¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸µ¤ËÌá¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢³«ºÅµå¾ì¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ºÆ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à°Ê³°¡×¤Ç¤Î³«ºÅ¤òËÜµ¤¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿·Ð°Þ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£Àè¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ª¤è¤ÓÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ï¡¢1924¡ÊÂçÀµ13¡ËÇ¯8·î¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì³«¾ì°ÊÍè¡¢100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±µå¾ì¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¿Ž¡¹Ã»Ò±à¤Ï¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹â¹»Ìîµå¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤¹ÂåÌ¾»ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¾¤ÎÊ¸²½Åª³èÆ°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤â¡Ö¡»¡»¹Ã»Ò±à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸Æ¾Î¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»ËÅª¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤é¡¢º£¸å¤â¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ¾Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡ä
¡¡£·¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÎµÏ¿¤âÂ¿¤¯¤Ï¡Ö»²¹Í¡×¤È¤Ê¤ê·ÑÂ³À¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿½ÅÂç»ö¤ÏÌäÂê¤È¤»¤º¡¢À»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¹Ã»Ò±à¤ÏÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹Ã»Ò±à°Ê³°¤Ç¤Î³«ºÅ¤Î²ÄÇ½À¤òËÜµ¤¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»ÑÀª¤«¤é¤â¡¢£·²óÀ©°Ü¹Ô¤Ë¤Ï·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤Î°Õ»×¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ú²¿¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¡©¡Û
ºòÇ¯9·î¤Ë¼¢²ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ï£·²óÀ©¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Âçºå¶Í°þ¡¦À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤È¤Î»¨ÃÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹âÌîÏ¢¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¥×¥í¤äÃæ³Ø¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¸«¤âÉý¹¤¯Ê¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤³¤³¤«¤éÏÃÂê¤Ï¡¢¹âÌîÏ¢¤¬¼Â»Ü¤·¤¿£·²óÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Ï£²¤Ä¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹âÌîÏ¢²ÃÌÁ¹»¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹âÌîÏ¢¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌ¤«¤é°Õ¸«¤òÊç¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢²ÃÌÁ¹»¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬»¿À®20.8¡ó¡¢È¿ÂÐ70.1¡ó¡¢°ìÈÌ¸þ¤±¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï»¿À®768¡¢È¿ÂÐ7923¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈ¿ÂÐ¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ç7¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸½²¼¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤äÍ¸úÀ¤¬²ÃÌÁ¹»¤ä¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë½½Ê¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡×¤È¿¨¤ì¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¡¢À¾Ã«¤Î¸ýÄ´¤Ï¤µ¤é¤Ë±Ô¤µ¤òÁý¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·»¿À®¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤Û¤é¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤À¤±È¿ÂÐ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ï¡Ø»¿À®¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡¡Ã¯¤«¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤·Êø¤·Åª¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÁªÈ´¤Ë¸þ¤±¤¿Áª¼ê¼èºà¤Ç¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢À¾Ã«¤Î¸ìÄ´¤¬¼å¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿´¶¡Û
¡¡¤¹¤Ã¤«¤êÆü¤¬Êë¤ì¤¿»³Ãæ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌÛ¡¹¤È¸Ä¿ÍÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿À¾Ã«¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁªÈ´¤ÎÅ¸Ë¾¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤ËÈ¿±þ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Öº£Æü¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ£·²óÀ©¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£À¾Ã«¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£9²ó¤ò7²ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤½¤ó¤Ê¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¹â»Ô¡ÊÁáÉÄ¡Ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇË¡Î§¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£½ë¤µ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éô°÷¿ô¤Î¸º¾¯¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ø28Ç¯¤ÎÁªÈ´¤«¤é£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤ó¤«·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Ë¿È¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿À¾Ã«¤Îµ¶¤é¤¶¤ëËÜ²»¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤è¤¯¡ØÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¸½¾ì¤òÍÂ¤«¤ë¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ë¾ì¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤«¨¡¨¡À¾Ã«¤Î»×¤¤¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¯¤Î¤¿¤á¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ê¤Î¤«¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ìîµå¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹â¹»Ìîµå¤â¡¢Ìîµå¤½¤Î¤â¤Î¤âÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¤éÌá¤»¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£7²óÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÌîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤â¸ý¤Ë¤·¤¿´íµ¡´¶¡£À¾Ã«¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø£·²óÀ©¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²Æ¤Ï½ë¤¤¤«¤é7²ó¤Þ¤Ç¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢³°¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤·¤«¤âµ¤²¹¤È´Ø·¸¤Ê¤¤ÁªÈ´Âç²ñ¤Þ¤Ç£·²óÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø£¹²ó¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¹Ã»Ò±à°Ê³°¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤Ê¤¼7²ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¤³¤Î¤Þ¤Þ·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍðË½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ìÉô¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òµö¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ú¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡¡Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÀ¾Ã«¤È¹âÌîÏ¢¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¾Ã«¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤â¥±¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÂç²ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²þ³×¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤â¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹âÌîÏ¢¤ÎÊý¡¹¤Ï¹â¹»Ìîµå¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Î©¾ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÆ±¤¸»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤¬¾¯¤·¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬»ÄÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢¹â¹»Ìîµå¤ò¼é¤ë¤¿¤á¨¡¨¡Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¾Ã«¤ä¥¤¥Á¥í¡¼¤È¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Î¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¼¿©¤¤°ã¤¦¤Î¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»ëÅÀ¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£Âè°ì¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢À¤´Ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡££·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Î¹â¹»Ìîµå¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÊ¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã´íµ¡´ÉÍý¤ÎÌÌ¤«¤éºÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²¿¤âÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²¿¤â¤»¤º¡¢Âç²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁª¼ê¡¢Ìò°÷¡¢¿³È½¡¢±þ±ç¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¡¢´ÑµÒ¤Î¤Ê¤«¤«¤é½ÅÂç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤«¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤ë¤Ù¤¡ä
¡¡¸Î¾ã¤ä»ö¸Î¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºÇÁ±¤ÎÅØÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¥¼¥í¤òÄÉ¤¤µá¤á²á¤®¤ì¤Ð¡¢Ìîµå¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢À¾Ã«¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢½éÎý½¬»þ¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÁ°¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡µÄÏÀ¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÅÔ¹ç¤ä»ö¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖËÍ¤é¤¬À¼¤ò¾å¤²¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¡Ø£·²óÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÀÕÇ¤¡£¹âÌîÏ¢¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¤Û¤«¤ËÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´¶¾ðÏÀ¤Ç¤âº¬ÀÏÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»Ìîµå¤ò¼é¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»×¤¤¤¤êÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Õ¤È¡¢À¾Ã«¤ä¥¤¥Á¥í¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¿è¤ÎÌîµå¾®ÁÎ¤È¡¢¹âÌîÏ¢¤ä¼çºÅ¤¹¤ëÄ«Æü¿·Ê¹¤äËèÆü¿·Ê¹¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î·¹¤¤¤¿Î®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÃÊ³¬¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎµÄÏÀ¤È·ëÏÀ¤¬Æ³¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡£
Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬