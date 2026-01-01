プロ・リーグ 25/26の第22節 ゲンクとセルクル・ブリュージュの試合が、1月26日00:00にセゲカ・アレナにて行われた。

ゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、イラ・ソル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、オルワセウン・アデウミ（FW）、エダン・ディオプ（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。ゲンクのコンスタンティノス・カレサス（MF）のアシストからイラ・ソル（MF）がゴールを決めてゲンクが先制。

ここで前半が終了。1-0とゲンクがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、セルクル・ブリュージュは同時に2人を交代。スティーブ・ヌゴウラ（FW）、エダン・ディオプ（MF）に代わりダンテ・バンザイル（FW）、マカヤ・ディアビ（MF）がピッチに入る。

67分、ゲンクは同時に2人を交代。ダーン・ヘイマンス（MF）、コンスタンティノス・カレサス（MF）に代わりニコラス・サットルベルガー（MF）、ヤルネ・ストウカース（MF）がピッチに入る。

78分、ゲンクが選手交代を行う。伊東 純也（MF）からロビン・ミリソラ（MF）に交代した。

79分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。ローレンス・アジェクム（MF）からウマル・ディアキテ（MF）に交代した。

79分、ゲンクが選手交代を行う。アーロン・ビバウト（FW）からイブラヒマ・バングラ（MF）に交代した。

79分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。ハネス・ファンデルブリュッゲン（MF）からエリック ヌネス（MF）に交代した。

90+2分、ゲンクが選手交代を行う。イラ・ソル（MF）からアドリアン・パラシオス（DF）に交代した。

後半終了間際の90+4分セルクル・ブリュージュが同点に追いつく。マカヤ・ディアビ（MF）のアシストからピーター・ゲルケンス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は先発し78分までプレーした。70分にイエローカードを受けている。

2026-01-26 02:00:59 更新