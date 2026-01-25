¡í¤æ¤Ç¸¶²è¡íÂè39²ó¡ª¡¡¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙºÇ¿·JC91´¬¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë......90´¬¤ò¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤ª¤µ¤é¤¤!!
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø½µ¥×¥ìNEWS¡ÙÏ¢ºÜÃæ¡ÊËè½µ·îÍËÈ¯Çä¤ª¤è¤Ó¹¹¿·¡Ë¤ÎÌ¡²è¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ºî¡Ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢JC¡Ë³Æ´¬¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤´¼«¿È¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¸¶²è¤òÁª¤ó¤Ç¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¥·¥ê¡¼¥º´ë²è"¤æ¤Ç¸¶²è"Âè39²ó¡£
»þ´ÖÄ¶¿Í¤Î´´Éô½¸ÃÄ"¸ÞÂç¹ï¡Ê¤´¤¿¤¤¤³¤¯¡Ë"¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤Ç¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¶¡¦¥Þ¥ó¿Ø±Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¤¬°ìÌð¤òÊó¤¤¡¢È¿·â¤ÎÏµ±ì¡Ê¤Î¤í¤·¡Ë¤ò¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤èÉü³è¤·¤¿²æ¤é¤¬¥¥óÆù¥Þ¥ó¡õ¿·À¸¥°¥ì¡¼¥ÈÁÈ"¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º·¡Ê¥¹¥ê¡¼¡Ë"¤ÎÆ®¤¤¤âËÜ³Ê²½¡ª¡¡¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙºÇ¿·JC91´¬¤Ï¸½ºß¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¤½¤ó¤ÊºÇ¿·´©¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤ª¤µ¤é¤¤¤ò·ó¤Í¤Æ......¤½¤ÎÁ°´¬JC90´¬¤«¤éºî¼Ô¡¦¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ÎÎ¾ÀèÀ¸¤Ë¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤Ì¡²è¸¶¹Æ£±Ëç¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÍýÍ³¤âÅº¤¨¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ïºî²èÃ´Åö¡¦Ãæ°æµÁÂ§ÀèÀ¸¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¤³¤Î£±Ëç¡ÊJC90´¬¡¿131¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë¡£
¶á¤¯¤ÇÂçÎÌÊ®½Ð¤¹¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÂç¹¶Àª¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡¢ÆÃÂçµé¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ï¡¼³èÍÑ¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤½¤ì¤ÏºÕ¤±¤¿ÂçÎÌ¤Îº½Å´¤ò¼§ÎÏ¤ÇÁà¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¶¡¦ÉðÆ»¡Ê¥Ö¥É¡½¡Ë¤Î¿Í·Á¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¶¦Æ®¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ª
¡½¡½Ãæ°æµÁÂ§ÀèÀ¸¡Ê¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¦ºî²èÃ´Åö¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÃ±ÆÈ¥Ð¥È¥ë¤âÉÁ¤¤¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¡¢¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¶¡¦ÉðÆ»¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¢¤²¤ÆÆ±¤¸°ìËç¤Î³¨¤ÎÃæ¤Ë¤Õ¤¿¤êÉÁ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÉðÆ»¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¤¬¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¯Îõ¤Ë¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤â¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤À¤ÈÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ë¥¿¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢°ÛÍÍ¤Ëµ±¤¯Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â½¼Ê¬¤Ë²Ú¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é·èÃå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬Ì¯¤ËÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é³ØÀ¸»þÂå¤È¤«¤Î¼ã¤¤º¢¤Ë°ì½ï¤Ë¥Ð¥«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¸Å¤¤Í§Ã£¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥¥¦¥¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤é¤ì¸ÝÉñ¤µ¤ì¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤É¤ó¤É¤óÉ®¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»î¹ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤¹¤°·èÃå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ä¡¼¥×¥é¥È¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡£²þ¤á¤Æ¥Ø¥ë¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥Í¥ë¥º¤ÏÌ¾¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¤Îº²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³¨¤Ë¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤â¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¸¶ºî¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¡¦ÅèÅÄÎ´»ÊÀèÀ¸¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Î£±Ëç¡ÊJC90´¬¡¿137¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë¡£
ÂçÎÌ¤Îº½Å´¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¶¡¦ÉðÆ»¤Î¿Í·Á¤òÁà¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢·È¥×¥ì¥¤¤Î½àÈ÷¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¡£»î¹ç¤ÎºÇÃæ¡¢¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥Þ¥ó¤ËÈà¤ÏÆÀ°Õ¤Î"¥Þ¥¹¥¯¼í¤ê"¤òÀë¸À¡£¤½¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤ò¶²ÉÝ¤Î¤É¤óÄì¤Ë´Ù¤ì¤¿»ê¹â¤Î¥¿¥Ã¥°¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥í¥¹¡¦¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡ª
¡½¡½ÅèÅÄÎ´»ÊÀèÀ¸¡Ê¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¦¸¶ºî¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¥¯¥í¥¹¡¦¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°Àï¤ÎÄ¶¿À¥ê¥ô¥¡¥¤¥¢¥µ¥ó¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤òÈà¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤«¤é¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª...¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤Ç¤¤ì¤ÐÉðÆ»¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â½Ð¤·Êý¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÁê¼ê¤Î¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥Þ¥ó¤¬ÂçÎÌ¤ÎÎÚÊ´¤Ç¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇµÕ¤Ë¥Ä¡¼¥×¥é¥È¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ò¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¤¬¤ä¤êÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¯¥í¥¹¡¦¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥Þ¥ó¤ÎÎÚÊ´¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢º½Å´¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¼Â¸½¤ËÁæ¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î½øÈ×¤Ç¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥Þ¥ó¤ò¥Þ¥¹¥¯Ä¶¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤â¡¢º£¤«¤é»×¤¨¤Ð¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¼í¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤â¤¦¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÏÃºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç...¥é¥¹¥È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Á°¤Ë²ò·èË¡¤¬¸«¤¨¤¿»þ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
²¿¤è¤êº£¤ÎÃæ°æ¤¯¤ó¤Î³¨¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¡¦¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤³¨¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢´õË¾¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥¶¡¦¥Þ¥ó¿Ø±Ä¡£Â³¤¤¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥â¥Ï¡¼¥ô¥§º½Çù¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤Æ¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÈÆæ¤Î¿·À¸¥¥óÆù¥Þ¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ï"¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º"¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤«!?
º£²ó¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿JC90´¬¤ÎÂ³¤¡¢JC¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù91´¬¤Ï¸½ºß¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡¡¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤ò¡ª
¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡ÙºÇ¿·JC91´¬¤¬1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª¡¡Á°´¬90´¬¤«¤é¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤¬Áª¤ÖÌ¾¥·¡¼¥ó
¼èºà¡¦Ê¸¡¿»³²¼µ®¹° ©¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¿½¸±Ñ¼Ò