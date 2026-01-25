Ç¯¼ý2000Ëü¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡Ä¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿Ž¢31²¯±ßÉÔ¾Í»öŽ£¤Î¡ÈÉñÂæÎ¢¡É
¡¡100¿Í°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤¬Áí³ÛÌó31²¯±ß¤Îº¾¼è¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼õÎÎ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Âç¼êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡£
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±Ä¶È¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÌÔÎõ²Ì´º¤Ê±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢1987Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤Ê¤¬¤éÊÝ¸±ÎÁÅù¼ýÆþ¤Ï½»Í§À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÈÊÂ¤ÖÌó3Ãû8000²¯±ß¤Ë¤â¾å¤ê¡¢Âç¼ê¹ñÆâÀ¸ÊÝ¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¼Ò¡£
¡¡´°Á´À®²ÌÊó½·À©¤òÆ³Æþ¤·¡¢À®ÀÓ¾å°Ì¤Î¼Ò°÷¤Ï²¯Ã±°Ì¤ÎÇ¯´ÖÊó½·¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤ÏÆÃ°Û¤Ê±Ä¶È¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÍ¥½¨¤Ê±Ä¶È¿¦°÷¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¶È³¦¶þ»Ø¤Î¼ý±×ÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤Ï¡¢¤Ê¤¼Âçµ¬ÌÏ¤ÊÉÔÀµ¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¢¡¸µ¼Ò°÷ÂáÊá¤ÇÏªÄè¤·¤¿¡Ö31²¯±ß¤Îµð³Ûº¾µ½¡×
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¸µ¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¼Ò°÷¤ÎÂáÊá¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯6·î¡¢¸µ¼Ò°÷¤¬ÊÝ¸±·ÀÌó¼Ô¤Ê¤É¤«¤éÅê»ñ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¶âÁ¬¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£Èï³²¼Ô¤Ï34¿Í¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï·×7²¯5000Ëü±ß¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¸µ¼Ò°÷¤â²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æ±¼Ò¤ÏÁ´·ÀÌó¼Ô¤Ø¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤È¼ÒÆâÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤¬·×498¿Í¤«¤éÁí³ÛÌó31²¯±ß¤òÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¼õÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Æ±¼Ò¤Ïº£·î16Æü¡¢´Ö¸¶´²¼ÒÄ¹¤¬2·î1ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¿Í»ö¤òÈ¯É½¡£¤¹¤Ç¤Ë¶âÍ»Ä£¤Ï25Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤ËÆ±¼Ò¤ª¤è¤Ó»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÊÝ¸±¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Êó¹ðÄ§µáÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25Ç¯10·î¤Ë¤Ï»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤ÎÉÍÅÄ¸µË¼²ñÄ¹·óCEO¤¬ÂàÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ç¤Ê¼ê¸ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Î¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤¬ÊÝ¸±·ÀÌó¼Ô¤ä¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤Ê¤É¤Ë¸µËÜÊÝ¾Ú¤ä¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÇä¤êÊ¸¶ç¤Ë²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¡¢¸ýºÂ¤Ë¶âÁ¬¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¿ôÀéËü±ßÃ±°Ì¤ÎÈï³²¤òÈï¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Ø¤ÎÁÊ¾Ù¤âµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡²¯Ã±°Ì¤ÎÇ¯¼ý¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡Ä²á¹ó¤ÊÀ®²ÌÊó½·¤ÎÊÀ³²¤«
¡¡Æ±¼Ò¤Î±Ä¶È¥â¥Ç¥ë¤ÏÀ¸ÊÝ¶È³¦¤Ç¤ÏÆÃ¼ì¤À¡£¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏÆþ¼Ò¸å°ìÄê´ü´Ö¤ò·Ð²á¤·¤¿¸å¤Ï¥Õ¥ë¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÀ©¡Ê´°Á´Êâ¹çÀ©¡Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´°Á´À®²ÌÊó½·À©¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¹â¤¤À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ì¤Ð²¯Ã±°Ì¤ÎÇ¯´ÖÊó½·¤òÆÀ¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢À®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤ÈµëÍ¿¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÊó½·À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÊÝ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿ÊÝ¸±¤¬¤¢¤ë¡£¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤â¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æþ¼Ò¸å2Ç¯´Ö¤Ï¸ÇÄêµë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢3Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¸ÜµÒ¤Ø¤Î¹×¸¥¡ÊÈÎÇä¼ÂÀÓ¡¦ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¡Ë¤Ë±þ¤¸¤¿Êó½·¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Ï16Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¡Ö¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿²þ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶ÈÀÓ¤Ë²áÅÙ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÊó½·À©ÅÙ¤Ï¡¢¶âÁ¬ÅªÍø±×¤ò½Å»ë¤¹¤ë»Ö¸þ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¡¢±Ä¶È¼Ò°÷¤Î¼ýÆþ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ø±Ä¶È¼Ò°÷¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÂº½Å¡Ù¤È¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÀäÂÐ»ë¡Ù¡¢¡Ø¹â¶ÈÀÓ¼Ô¤¬Âç¤¤¤Ë¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö±Ä¶È½ôÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±Ä¶È¼Ò°÷¤Ï¿·µ¬¤Î·ÀÌó¤Î¤ªÍÂ¤«¤ê¤È¤½¤Î·ÑÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ç¤ËÉ¾²Á¤¬¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤è¤ê¹â¤¤»ñ³Ê¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÉ½¾´¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë±Ä¶È¼Ò°÷¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ä¿®Íê¤âÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤¬¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢·ë²Ì¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¸¢¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¸µ¼Ò°÷Û©¤¯¡Ö¥Î¥ë¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥§¥¢¤Ê´Ä¶¡×
¡¡¸µ¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¼Ò°÷¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¬¤¤¤¿º¢¤Ï½µ1¡Á2²ó¤Û¤É¤Î½Ð¼Ò¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê³°¤ÏÇû¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¼«Í³¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎ¿Í¤ä·ÀÌó¼Ô¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤ò¤Ä¤¿¤Ã¤Æ±Ä¶È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÂç¼êÊÝ¸±²ñ¼Ò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä³«¶È°å¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¼Ò°÷¡¢¤½¤Î¤Û¤«ÆÃÄê¤Î¿¦¶È¤Î¿Í¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª¹â¼ýÆþ¤Î¿Í¤¬·ÀÌó¼Ô¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼ÔÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ò²ð¤ò¤Ä¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¶¯¤¤¿ÍÌ®¤ÈÀìÌçÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ·ÀÌó¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
