ÄêÇ¯¸å¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤Î¡Ö»Å»öÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥Ù¥¹¥È2¤È¤Ï¡©
Æ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÄêÇ¯¡á°úÂà¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¡¢Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ø·î10Ëü±ß²Ô¤¤¤ÇË¤«¤ËÊë¤é¤¹ ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ºäËÜµ®»Ö»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£»Å»ö¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢½¢¶È¥Ç¡¼¥¿¤ÈÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¦Ê¹¤¼ê¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¢¾®Àî¾½»Ò¡Ë
¥·¥Ë¥¢¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤¯
¡½¡½¡ØÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð´ü¤«¤é»Ï¤á¤ä¤¹¤¤19¿¦¼ï100¤Î»Å»ö¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤ÎÁªÄê´ð½à¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜµ®»Ö»á¡Ê°Ê²¼¡¢ºäËÜ¡Ë¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ö¹ñÀªÄ´ºº¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³Æ¿¦¼ï¤Î½¢¶È¿Í¿ô¤È¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë65ºÐ°Ê¾å¤Î½¢¶È¼Ô¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤ò»»½Ð¤·¡¢¹âÎð´ü¤Î½¢¶È¼Ô¤¬°ìÄê¤Î¿ô¤È³ä¹ç¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿¦¼ï¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö½¢¶È¤·¤ä¤¹¤¤¿¦¼ï¡×¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥·¥Ë¥¢¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ºäËÜ¡§¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢°å»Õ¤äÊÛ¸î»Î¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤äÄ¹´ü¤Î·Ð¸³¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤ÎËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤»Å»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¤È¤¯¤ËÂ¿¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿¦¼ï¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ºäËÜ¡§ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö65ºÐ°Ê¾å¤ÎÈæÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¸À¤¦¤È¡¢1°ÌÇÀ¶È¡Ê53.0¡ó¡Ë¡¢2°Ì»ÜÀß´ÉÍý¡Ê52.1¡ó¡Ë¡¢3°ÌÀ¶ÁÝ°÷¡Ê36.1¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶È½¾»ö¼Ô¤Ï¡¢50Âå¡Á60ÂåÁ°È¾¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¯¡¢60Âå¸åÈ¾¤ÇµÞ·ã¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¸å¤Ë½¢ÇÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢¿Æ¤«¤é·Ð±Ä·Ñ¾µ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2°Ì¤Î¡Ö»ÜÀß´ÉÍý¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î´ÉÍý¿Í¡¢Ãó¼Ö¾ì¤äÃóÎØ¾ì¤Î´ÉÍý¿Í¡¢»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¸ø±à¤Ê¤É¸ø¶¦»ÜÀß¤Î´ÉÍý¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤¬Ã»¤á¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê»Å»ö¤¬Â¿¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
3°Ì¤Î¡ÖÀ¶ÁÝ°÷¡×¤Ï¡¢¥Ó¥ë¡¦·úÊª¡¢¸ø±à¡¦Æ»Ï©¤Ê¤É¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¿¦¡¢ÇÑ´þÊª½èÍýºî¶È°÷¡¢ÅÅ¼Ö¤äÁ¥¡¢¼Ö¤Ê¤É¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤Ç¤¹¡£ºî¶ÈÎÌ¤ÏÂ¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÆ¯¤±¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤é¤Î¿¦¼ï¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¯¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¡¹¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ñÌ£¤äÃÎ¼±¤ò¤¤¤«¤¹
¡½¡½ËÜ½ñ¤Ë¤Ï»öÎã¤â¤µ¤Þ¤¶¤ÞºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤¬¹â¤¸¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎã¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡§ÇîÊª´Û¤ÇÅ¸¼¨ÀâÌÀ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¹ÛÊª¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤¬¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦70ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¤ª¶â¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÊý¤ÏÊ¿Æü¤Ë3Æü´ÖÁÒ¸Ë¤Î¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Î»Å»ö¤ò¤·¡¢ÆüÍËÆü¤ËÇîÊª´Û¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¼ñÌ£¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½¬¤¤»ö¤ÎÀèÀ¸¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¡¢³¨²è¡¢½ñÆ»¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢¤½¤ì¤«¤é¾´ý¤äËã¿ý¤Ê¤É¤â½¬¤¤»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤â¤Á¤í¤ó½Î¹Ö»Õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¾¦¼Ò¤Ç60ºÐ¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤¿¤¢¤È¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ñ¼Ò¤ÇÌò°÷¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ï¼ñÌ£¤È¼Â±×¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬½Î¹Ö»Õ¤Ç¤¹¡£ÆÀ°Õ¤ÊÆüËÜ»Ë¤ä¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í¤ËÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤¿·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤êÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÝ°éÊä½õ¤Î»Å»ö¤ä³ØÆ¸ÊÝ°é»ØÆ³°÷¤Ê¤É¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ê¤é¿Þ½ñ´Û¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥É¤Î»Å»ö¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄêÇ¯¸å¤ÎÆÈÎ©³«¶È¤ÎÍî¤È¤··ê
¡½¡½ÄêÇ¯¸å¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤Ç¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤·¤Æ¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤Ä¤Ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜÏ©Àþ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÈÎ©³«¶È¤·¤ÆÅ¹¤ò³«¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¶¾Çþ²°¤ò³«¤¯¤È¤«¡¢¸ÅËÜ²°¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
ºäËÜ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä©Àï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢»Ù½Ð¤Î¾¯¤Ê¤¤¹âÎð´ü¤Ê¤éÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¡¢Å¹ÊÞ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê½é´üÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹âÎð´ü¤Ë»äºâ¤ò¤Ê¤²¤¦¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²Ô¤¤¤Ç¼è¤êÌá¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤«¥Í¥Ã¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½é´üÅê»ñ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ØÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¹ñºÝ¡¦¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¸ø¶¦·ÐºÑÀì¹¶½¤Î»¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤Æ¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î´ë²èÎ©°Æ¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ç´±Ä£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö·ÐºÑºâÀ¯Çò½ñ¡×¤Î¼¹É®¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¸¦µæÎÎ°è¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÊ¬ÀÏ¡¢Ï«Æ¯·ÐºÑ¡¢ºâÀ¯¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¡£¶áÇ¯¤Ï¹âÎð´ü¤Î½¢Ï«¡¢ÄÂ¶â¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·î10Ëü±ß²Ô¤¤¤ÇË¤«¤ËÊë¤é¤¹ ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤òµß¤¦¡Ù¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤³¤È¡×¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£