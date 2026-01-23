屋外でこたつに入って食事　「こたつ屋台フェス 2026」関東4か所で開催決定

真冬の屋外なのに、足元はぬくぬく。視界に入るのは、ずらりと並んだこたつと、湯気を立てる屋台グルメ。そんな少し不思議で、なぜか落ち着く光景が、2026年も関東の街なかに帰ってきます。

横浜での初開催時に話題を集め、地上波テレビでも紹介された「こたつ屋台フェス」が、「こたつ屋台フェス 2026」として復活。イベント運営のDotDeli株式会社が、1月23日に発表しました。

今回の開催は、宇都宮、千葉、藤沢、町田の関東4か所を巡るツアー形式です。規模も内容も大幅にパワーアップし、各会場には約40台のこたつが設置される予定です。

最初の会場となるのは、栃木県宇都宮市の中心部、馬場通りにあるバンバ市民広場です。続いて、千葉駅からすぐの千葉市中央公園、藤沢駅直結のサンパール広場、町田駅近くの町田シバヒロと、いずれもアクセスの良いロケーションがそろっています。

会場には、寒い季節にうれしい温かい料理を中心とした屋台グルメが集結。地域ならではの味も予定されており、食事を目的に訪れても満足できそうです。

また、今回はこたつと相性の良い日本酒の飲み比べ企画も実施されます。もちろん日本酒以外のドリンクも用意されるため、お酒が得意でない人でも安心です。

さらに、会場には足湯も登場予定で、屋外イベントとは思えないほど、くつろげる空間が広がりそうです。

イベントは2月から3月にかけて関東各地を巡ります。宇都宮では2月6日から8日まで、千葉では2月20日から23日まで開催され、その後、藤沢では2月27日から3月1日まで、町田では3月14日から15日まで続きます。

入場は無料で、各会場の公式LINEに登録すると当日クーポンが当たるくじ引きにも参加できます。出店店舗やステージプログラム、出演アーティストなどの詳細は、今後公式LINEで順次発表されるとのことです。

