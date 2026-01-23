ブールミッシュの想いをつなぐマカロン♡平和を描くピースフルマカロン新作

スイーツを通して、やさしい気持ちを届けたい。そんな想いから生まれたブールミッシュの「ピースフルマカロン」が、2年目の新たなデザインで登場します。SDGs目標10『人や国の不平等をなくそう』をテーマに、季節の花々と平和の象徴を繊細に描いたマカロンは、贈る人も受け取る人も心がふっと温まる存在。見た目の可愛らしさだけでなく、想いをそっと添えられる一品です♡

花々が紡ぐ、平和のストーリー

2年目のピースフルマカロンは、春夏秋冬それぞれを象徴する花を6種ずつ選び、ハート型にレイアウト。中央には平和の象徴である白い鳩が描かれ、やさしい世界観を完成させています。

椿「控えめな優しさ」や蝋梅「優しい心」、ラナンキュラス「魅力的」、アネモネ「希望」、ミモザ「感謝」、スイートピー「門出」。それぞれの花言葉がつながり、温かな物語を紡ぎます。

「ありがとう」を伝えるスイーツアート

ピースフルマカロンは、食べ物アート作家・鴨志田和泉氏とのコラボレーションによる年間プロジェクト。「かわいい」だけでは終わらせず、多様性や思いやりに目を向けるきっかけを届けます。

性別や国籍、価値観の違いを超えて、感謝の気持ちを形にすること。その小さな行動が、次の「ありがとう」へとつながる輪を広げていくことを願っています。

選べるフレーバーと商品ラインアップ

ピースフルマカロン【苺ショートケーキ】は、やさしい甘さと華やかな風味が広がる一品。

ピースフルマカロン【カスタードプリン】は、なめらかでコクのある味わいが魅力です。

ラインアップは、見た目だけでなく味わいにもこだわった2種類。各1個税込270円（本体価格250円）。＊2個入、3個入のセットもございます。

全国百貨店や駅ビル専門店などで、2月1日(日)より順次販売されます。

心に咲く、小さな優しさを添えて

ブールミッシュのピースフルマカロンは、日常の中で忘れがちな「ありがとう」を思い出させてくれる存在です。花々に込められたメッセージと、白い鳩が象徴する平和への願い。

その一つひとつが、受け取る人の心にそっと寄り添います。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にも。マカロンを通して、やさしい気持ちの輪を広げてみませんか♪