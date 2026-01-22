こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月22日は、CO2濃度や温湿度を可視化し快適な室内環境を整えられる、SwitchBot（スイッチボット）の｢CO2センサー（温湿度計）｣がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【冬の換気・乾燥対策】SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 6,380円 （20%オフ） Amazonで見る PR PR

空気環境を“視える化”する多機能ディスプレイ搭載。SwitchBotの｢CO2センサー（温湿度計）｣が20％オフ！

部屋の空気は目に見えないからこそ、気づかないうちに悪化しがち。SwitchBot（スイッチボット）の｢CO2センサー（温湿度計）｣は、CO2濃度や温湿度を数値で表示し、リアルタイムで可視化。換気のタイミングを促してくれることで、より快適な室内環境を整えられる便利なアイテムが20％オフとお買い得です。

CO2濃度（ppm）・温度・湿度をはじめ、快適指数や空気質までを1台で表示できるのが最大の特長。数値とアイコンを組み合わせた画面表示により、部屋の状態をひと目で把握できます。

「なんとなく空気が悪い」という感覚を、具体的な数値として確認できるため、在宅ワークや睡眠環境の見直しにも役立ちます。天気予報表示にも対応しており、室内環境とあわせて生活全体の判断材料になるのも便利（天気よ予報機能の利用には、別途ハブ製品が必要）。

3つの通知方法でCO2濃度の変化を逃さない

CO2濃度が上昇すると、本体の警告音・ディスプレイの数値点滅・スマホアプリ通知（スマホアプリ通知の利用には、別途ハブ製品が必要）の3つで知らせてくれます。画面を見る余裕がないときでも、音や通知で換気の必要性に気づける設計です。

SwitchBotアプリと連携すれば、外出先から室内の空気環境を確認することも可能。空気の状態を常に把握できることで、家族の健康管理やペットのいる家庭でも安心感が高まります。

SwitchBotの｢CO2センサー（温湿度計）｣は、空気環境を数値で把握し、適切なタイミングで通知してくれる心強い存在。換気を習慣化したい人や、室内環境にこだわりたい人におすすめのデバイスです。

なお、上記の表示価格は2026年1月22日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

