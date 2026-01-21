【リフレッスー】 1月下旬より順次発売 価格：各638円

カルチュア・エンタテインメント IPプロダクトカンパニーは、リフレッシュアイテム「リフレッスー」を1月下旬より全国のドン・キホーテで販売する。以降は全国のドラッグストアやバラエティショップなどでも順次販売される予定。ただし、地域によって発売日が異なる場合がある。価格は各638円。

タイで日常的に使用されるミントスティックが、日本市場向けにキャラクターIPを活用した新商品「リフレッスー」として登場。リップスティック型で持ち運びやすく、キャップを開けて鼻に近づけることでペパーミントの香りと清涼感を楽しめる。

第1弾のラインナップは、「クレヨンしんちゃん」、「すみっコぐらし」、「たまごっち」、「NARUTO-ナルト- 疾風伝」、「モンチッチ」、「リラックマ」の全6種。

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)BANDAI

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)2026 Sekiguchi Co.,Ltd.

※画像はイメージの為仕様は変更となる可能性があります。