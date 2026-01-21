愛車に備蓄してる？

災害はいつどこに訪れるか、誰にも分かりません。自動車の中にいても遭う可能性はあり、天変地異の前には無力になってしまいます。

オフィス用の備蓄セットを何種類も作っているキングジムの「非常用車載セットシリーズ」に、「非常用車載トイレセット」が仲間入りします。

非常用車載トイレセット

箱の中身は黒の汚物収納袋×5、抗菌性消臭凝固剤×5、目隠しポンチョ×1、ポケットティッシュ×1。

面白いのは、箱のフタを開けると便器になり、体重120kgまでなら座れる点。この上に汚物収納袋を被せ、車内の座席に座れば用が足せます。扉を締めても恥ずかしい場合は、首から下にポンチョを装着しましょう。

Image: KING JIM

同乗者は外に出て、離れた場所で背を向けておくと親切ですね。価格は4,200円となっています。

非常用車載セット

こちらは既に発売されていますが、中は保存水（500ml）、クッキー×3本、備蓄氷糖×2個、非常用簡易トイレ× 3個（汚物収納袋＋抗菌性凝固剤）、ホイッスル、軍手、マスク、アルミブランケット、アイマスク、ポケットティッシュ、連絡カード、ペン（鉛筆芯）が同梱されています。とりあえず1泊くらいならサバイバルできるんじゃないでしょうか？

Image: KING JIM

もし道路が陥没や地割れするほどの大震災なら、車を置いて逃げることになります。連絡カードに必要な情報を書いて、山折りにしてダッシュボードに立てておけば伝言メモとして活用できます。カードには災害用伝言ダイヤルの使い方や、気象庁HPの案内などもあるので参考になりますね。こちらは3,700円です。

冬は冬で危ないことも

今の時期なら路面凍結やホワイトアウト、大雪で立ち往生、それらが原因の渋滞や事故とかありますからね。明日は我が身なので、自宅だけじゃなく愛車にもこうした準備をしたいものです。

