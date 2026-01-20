熊元プロレス、「ほんま腹立つ」とマジギレ！EXIT兼近＆ダウ蓮見に怒りの最低評価

1月18日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う人気企画「メモドライブ」の後編が放送された。

初めて男女混合メンバーでおこなわれた今回。かつてないほど楽しい雰囲気だった車内から一転、バーベキューでは地獄のようなギスギスした空気に…。

【映像】男性陣の態度にガチギレする熊元プロレス

イワクラ（蛙亭）、蓮見翔（ダウ90000）、渡辺隆（錦鯉）、兼近大樹（EXIT）、熊元プロレス（紅しょうが）、中川安奈という独身男女3人ずつが参加した今回の「メモドライブ」。

目的地であるバーベキュー会場までの行程は、買い出しや寄り道のプリ撮影も含め、和気あいあいとした楽しげなものだった。

しかし、バーベキュー会場に到着し各々が購入した食材を発表したあたりから、チョイスが微妙だったこともあって雲行きが怪しくなる。

バーベキューが始まると、熊元がみんなに背を向け黙々と野菜の下ごしらえをし始めた。これにイワクラが「アスパラ時間かかり過ぎやろ はよ座ってくれ」と不満顔でメモするなど、徐々に一体感が薄れていく。

そのアスパラ焼きが焦げてしまい、兼近が「予想通り」と余計な一言を発したことで、熊元は不機嫌に…。完全に場の雰囲気がギスギスしたものになってしまった。

さらに、熊元渾身のフルーツポンチがあまりにも食欲をそそらない見た目だったことで、他のメンバーも反応に困ってしまう。

その後、これも失敗した“焼きそば”について兼近と蓮見が小声で話しながら笑っているのを見て、熊元は「男子がコソコソ話してるの ほんま腹立つ」と険しい表情に。

蓮見と兼近がフルーツポンチをいじるように扱っているのも重なり、熊元はメモで兼近と蓮見をバッサリ。これにスタジオが大爆笑に包まれると、霜降り明星・せいやが「人事部のメモ」と絶妙な例えツッコミを口にしてさらに笑いが起こっていた。