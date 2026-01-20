東京ディズニーランドがミニーマウスの世界観でキラキラに！パレードや夜の演出で盛り上がる
東京ディズニーランド(R)では、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を、2026年1月14日から3月2日(月)まで開催中。パレードルートおよびキャッスル・フォアコートでは、エンターテインメントプログラム「ミニー＠ファンダーランド」を公演している。
【写真】ピンクの衣装がかわいい！デイジーダック、ミニーマウス、クラリスが登場
「ミニー＠ファンダーランド」(約40分/1日1回)の出演キャラクターは、ミニーマウスやミッキーマウス、ドナルドダックやプルート、グーフィーたち。
ハートの装飾やポップなドット柄で彩られたキュートな衣装を身にまとったミニーと仲間たちは、大きなリボンで飾られたフロートに乗って登場！ミニーは「たくさんのゲストと仲良くなりたい」と、フロートの上やパレードルートを移動しながらパレードを盛り上げていく。
また、ミニーが夢に描いたポップでキュートな世界“ミニーのファンダーランド”では、今回新たに、夜の環境演出「ファンダーナイト」を実施。音楽にのせて、シンデレラ城にリボンやハートなどを映し出すプロジェクションマッピングを展開するほか、シンデレラ城前のプラザでステンドグラス仕様のハートモチーフを輝かせるなど、キラキラ感あふれる演出を行っていく。
ピンク色のデコレーションで、夜もミニーの世界に染まる東京ディズニーランド。輝きが増したパークで、ぜひ写真や動画を撮って楽しんでほしい。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney
