軽井沢の清々しい朝をゆっくりと楽しみたい

みなさんは軽井沢のモーニング文化ってご存知ですか？ 都会の喧騒から離れ、ゆったりとした時間を過ごせる場所として古くから親しまれてきた軽井沢。涼しい気候と豊かな自然は、心身をリフレッシュするのに最適な場所ですよね。

朝の清々しい空気のなか、時間を気にせずに近隣のカフェやレストランでゆっくりと朝食を楽しむのが軽井沢に根付いたモーニング文化。「星のや軽井沢」では、そんな特別な時間を体験してほしいという思いから、2026年3月4日（水）から5月31日（日）の期間「軽井沢いちごモーニング」を楽しめます。春に旬を迎える地元産のイチゴを主役にした優雅なモーニングを堪能しましょう！

旬のイチゴをふんだんに使用した「軽井沢いちごモーニング」。前菜の「いちごと春野菜のサラダ」から、イチゴとトマトのソースを添えたふわふわな食感のオムレツなど、さまざまな料理でイチゴを味わうことができます。「いちごのスムージー」や「いちごのフルーツサンド」などスイーツメニューもラインナップ。イチゴの魅力を存分に楽しめます。

軽井沢ガーデンファームの希少な3色のイチゴを食べ比べ

「軽井沢いちごモーニング」で使用するイチゴは、地元の「軽井沢ガーデンファーム」で栽培されたもの。高原地帯ならではの昼夜の寒暖差によって、たっぷりと糖分を蓄えているのが特長です。

「かおり野」

酸味がなく、甘みと香りを存分に堪能できる赤いちご

「真珠姫」

完熟の白桃やライチのような甘みが特徴の白いちご

「真紅の美鈴」

バナナやトロピカルフルーツのような濃い甘みが特徴の黒いちご

甘味が凝縮した赤いちご、希少な白いちごや黒（真紅）いちごを用意。見た目の美しさだけでなく、香りや食感、味わいの違いも感じられる特別な食べ比べ体験ができちゃいますよ！



「軽井沢いちごモーニング」は会場も特別。普段は夜しか利用できない「森のほとりCafe & Bar」を、この時期限定で朝に開放しているんです！ 木漏れ日が差し込む水辺のテラスで、心ゆくまで優雅な朝のひとときを楽しんでくださいね。