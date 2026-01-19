【慄く】はなんて読む？恐怖感を表す漢字

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「慄く」はなんて読む？ 「慄く」という漢字を見たことはありますか？ 普段はなかなか目にしない漢字ですが、恐怖感を表す言葉です。 いったい、「慄く」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「おののく」でした！ 「慄く」は、「恐怖や寒さなどで体が震える」または「非常に驚く」といった意味をもつ言葉。 恐怖感や感動を伴うときに使われます。 「慄く」は、怖さや驚きを強く表現するため、ホラー作品やサスペンス作品にぴったりの言葉です。 他に、「戦く」でも「おののく」と読みますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

