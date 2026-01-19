【慄く】はなんて読む？恐怖感を表す漢字
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「慄く」はなんて読む？
「慄く」という漢字を見たことはありますか？
普段はなかなか目にしない漢字ですが、恐怖感を表す言葉です。
いったい、「慄く」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「おののく」でした！
「慄く」は、「恐怖や寒さなどで体が震える」または「非常に驚く」といった意味をもつ言葉。
恐怖感や感動を伴うときに使われます。
「慄く」は、怖さや驚きを強く表現するため、ホラー作品やサスペンス作品にぴったりの言葉です。
他に、「戦く」でも「おののく」と読みますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
