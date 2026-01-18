ながーい軽トラ？

ダイハツは東京オートサロン2026に多くのカスタムカーを出品しました。その中のひとつが「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3」です。

これは名前の通り、軽トラック「ハイゼット トラック」に四角いボディを架装した「ハイゼット トラック パネルバン」をベースにしたものとなります。

「軽自動車はやっぱり室内が狭いというお客様の声から、軽でも広い室内を目的にしたカスタムカーです。架装されたパネルの荷室部分を伸ばせるようにしています。ノーマルから850mm延長して、室内長が2m70cmにもなっています。これはハイエース並みのサイズとなります」と、ダイハツのブースにいた担当者は説明します。

荷室部分を延長できるから車名に「EXTEND」とあるわけです。

オートキャンプ向きのアウトドア・イメージ

実際のハイゼット トラック パネルバン EXTEND3は、荷室分の側面と屋根が、手動で後ろ側にスライドできるようになっています。伸びた部分の床面には、室内に用意された専用のパネルを敷きます。

また、伸びてできた運転席と荷室部分の間の隙間は、布製のカバーでつなぎます。こうすることで、ノーマルよりも圧倒的に長い室内長が実現できたというわけです。また、パネル部分を短くすれば、全長はノーマル車両と同じ3395mmなので、走るのに何も問題はないそうです。

さらに、今回のカスタムはオートキャンプをイメージしており、ハードカーゴ社のルーフキャリアを装着。足回りは、XTREME-J XJ07の14インチホイールに、ヨコハマゴムのジオランダーRTのタイヤを履いていました。

2023年、2025年に続く、「EXTEND」の3代目

ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3は、車名に「3」とあるように、実は3つ目のモデルとなります。

最初に登場したのは2023年1月の東京オートサロン2023であり、その名称は「ハイゼット トラック JUMBO EXTEND」でした。グレーのボディにオレンジのストライプの入った、レーシングなイメージのカスタムカーだったのです。

2代目モデルは2025年1月の東京オートサロン2025に登場しています。名称は、2をプラスした「ハイゼット トラック JUMBO EXTEND2」。

ボディカラーはブラック×レッドの2トーンで、モータースポーツ活動に帯同するサポートカーというカスタムです。同じカラーリングの「GRコペンGR SPORT」のモータースポーツ競技車もあわせての展示でした。

そして、今回のカスタムは、モータースポーツから離れて、アウトドアへイメージを変更したのが特徴でしょう。

「市販までには、耐久性や品質、安全性などを確かめないといけません。そのため、いますぐに市販というわけではありません。反響を見ながら、これからを考えているところです」とダイハツの担当者。

ノーマルのハイゼット トラック パネルバンのノーマルの価格は、CVT仕様で144万1000円です。延長できるボディにしたからといって、それほどは高くならないのではないでしょうか。

“ぜひとも欲しい！”と思うのであれば、SNSやダイハツのイベントなどで、声をあげるのがよろしいかと思います。