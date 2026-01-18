¡ØONE PIECE¡Ù2026Ç¯¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤ë¡©¡¡¸¦µæ²È¡Ö¤â¤¦È¾Ç¯°Ê¾å¥ë¥Õ¥£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ë²ÎÉñ´ì¤Ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÂ³¤¯¡ØONE PIECE¡Ù¡£2025Ç¯¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¶ºîÌ¡²è¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¹ë·æ¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¥´¥Ã¥É¥Ð¥ìー»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£²áµîÊÔ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥´¥Ã¥É¥Ð¥ìー»ö·ï¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¸½ºß¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¡ÖONE PIECE BASE SHOP¡×¤¬¿·½É¥Þ¥ë¥¤¤ËÃÂÀ¸
¡¡º£²ó¤Ï2025Ç¯¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÁí³ç¤ò¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¸¦µæ²È¤Î¿ÀÌÚ·ò»ù»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¤Î½éÅÐ¾ì¤¢¤¿¤ê¤«¤é2025Ç¯¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï2025Ç¯¤Ï·ë¹½ÄÁ¤·¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°È¾¤Ï¾¯¤·ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦È¾Ç¯°Ê¾å¥ë¥Õ¥£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÅÁÀâµé¤ÎÂç¤¤ÊÀï¤¤¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ë¥Õ¥£¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2025Ç¯¤Î¥á¥¤¥ó¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢38Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ø¥´¥Ã¥É¥Ð¥ìー»ö·ï¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊª¸ì¤Îµ¯ÅÀ¤Ï24Ç¯Á°¤Î¥í¥¸¥ãー¸ø³«½è·º¡¢Âç³¤Â±»þÂå¤ÎËë³«¤±¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¹õ¤Ò¤²¤ä¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¡¢¥É¥é¥´¥ó¤ä¤¯¤Þ¡¢¥«¥¤¥É¥¦¡¢¥ê¥ó¥ê¥ó¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥´¥Ã¥É¥Ð¥ìー»ö·ï¤¬Êª¸ì¤Îµ¯ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡¥´¥Ã¥É¥Ð¥ìー»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²áµîÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î³¤Â±¡É¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡¦D¡¦¥¸ー¥Ù¥Ã¥¯¤ÎÅÐ¾ì¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌÔ¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥í¥Ã¥¯¥¹¤Î³µÍ×¤Î²òÀâ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ¤Ï³°¸«¤¹¤éÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥´¥Ã¥É¥Ð¥ìー»ö·ï¤òÉÁ¤¯²áµîÊÔ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¶¯¤µ¤äÀ³Ê¤Þ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤Ò¤²¤È¥í¥Ã¥¯¥¹¤¬¿Æ»Ò¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¥¹³¤Â±ÃÄ¤ÎÌÌ¡¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¡¢³Æ¡¹¤Î´Ø·¸À¤ä¶¯¤µ¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÉÁ¼Ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤¹¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾×·âÅ¸³«¤â¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡Ö¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤¬Å·Îµ¿Í¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë2025Ç¯¤ËÅ·Îµ¿Í»Ñ¤Î¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âè1ÏÃ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡¢½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥·¥ã¥Ã¥ー¤Î²áµî¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Ü¥ó¥Ç¥£½ôÅç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥ã¥Ã¥ー¤È¥ì¥¤¥êー¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤Ê²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£¥´¥Ã¥É¥Ð¥ìー»ö·ï¤Î¥ー¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¹ñ¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É¤Î°»ö¤òÆ¯¤¯¡ÈÅ¨¡É¤ÈÀï¤¦Êª¸ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥Î¹ñÊÔ¤Î½ªÈ×¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï¸²Ãø¤Ë¡ÈÀ¯ÉÜ¡É¤ÈÀï¤¦½õÁö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥Ã¥É¥Ð¥ìー»ö·ï¤â¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂÐÀ¯ÉÜ¡É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ÈÀï¤¦¥é¥¹¥È¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Êª¸ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢2025Ç¯¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¸¶ºî°Ê³°¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢2025Ç¯¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¿§¡¹¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¿·´´Àþ¤Î±¿¹Ô¡£¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥×¡ØONE PIECE BASE SHOP¡Ù¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØONE PIECE BASE SHOP¡Ù¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ªËë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØONE PIECE¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤¿¤Á¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥´¥Ã¥É¥Ð¥ìー»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¨¥ë¥Ð¥Õ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬ÇòÇ®¤¹¤ë¡ØONE PIECE¡Ù¡£2026Ç¯¡¢Êª¸ì¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=ÀÄÌÚ·½²ð¡¡¼èºà¶¨ÎÏ=¿ÀÌÚ·ò»ù¡Ë