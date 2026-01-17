鈴木亮平、“TOKYO MERで兄妹役”佐藤栞里と「涼香（すずか）〜！」「お兄ちゃん〜！」
俳優の鈴木亮平（42歳）が、1月17日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」で妹役を演じた佐藤栞里と「涼香（すずか）〜！」「お兄ちゃん〜！」と手を振り合った。
鈴木はこの日、18日スタートの連続ドラマ「リブート」の宣伝を兼ねて、同番組の冒頭から生出演。開口一番、MC席に座った鈴木は「おはようございます。1月17日土曜日、王様のブランチ、スタートしました！寒い日が続いていますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか？」と挨拶する。
これにスタジオからは拍手と「自然！すごい自然！」「爽やかですね！本当に」と絶賛の声が飛び、ドラマ「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」で鈴木の妹役を演じた、「ブランチ」MCの佐藤栞里と鈴木は「涼香（すずか）〜！」「お兄ちゃん〜！」と手を振り合った。
鈴木は「なんか不思議な気分ですね。だいたいここに来させていただくときは、『MER』で来させていただくので」と、今回は別作品ということで、「違うんです。“お兄ちゃん”じゃないんです。ノットお兄ちゃんです（笑）」と笑った。
鈴木はこの日、18日スタートの連続ドラマ「リブート」の宣伝を兼ねて、同番組の冒頭から生出演。開口一番、MC席に座った鈴木は「おはようございます。1月17日土曜日、王様のブランチ、スタートしました！寒い日が続いていますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか？」と挨拶する。
鈴木は「なんか不思議な気分ですね。だいたいここに来させていただくときは、『MER』で来させていただくので」と、今回は別作品ということで、「違うんです。“お兄ちゃん”じゃないんです。ノットお兄ちゃんです（笑）」と笑った。