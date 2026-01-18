【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年1月19日〜1月25日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月19日〜1月25日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではさらにもう一工夫必要です』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分をコントロールしていくことに集中します。関わる人達の反応や顔色をいつもより読み取って、印象がアップするように参考にするでしょう。仕事や公の場では悪い人達に足を引っ張られないように、全てを受け入れることを控えるでしょう。内容などをよく確認してから判断していきます。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分のプライドとかこだわりとかを手放します。結果がどうあれ、気持ちがかなり楽になるでしょう。でも、それだけでは進展しないので、相手へのこれまでの埋め合わせも意識しましょう。シングルの方は、独特の世界観を持っている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があまり欲深さを見せない時です。
｜時期｜
1月22日 納得できる ／ 1月24日 八方美人になってしまう
｜ラッキーアイテム｜
キッチン用品
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞