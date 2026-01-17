【小林 啓倫】トランプが大焦りのワケ…中国との「AI技術」覇権争いが待ったなしの状態に

2026年にAI規制の分野で何が起きようとしているのか

2026年は、AIの歴史において、企業がAI規制に本気で向き合うことを求められるようになった年として記録されることになるだろう。

ChatGPTが世に出て約3年。企業も政府も、この得体の知れないテクノロジーにどう向き合うか、試行錯誤を続けてきた。しかしその猶予期間は終わりを迎えようとしている。

欧州では、AIの「欠陥」で損害が出れば、開発者は問答無用で賠償責任を負わされる法律が動き出す。米国では、連邦政府が「規制なんかいらない」と叫ぶ一方で、カリフォルニア州は世界一厳しいAI法を施行している。中国では規制の強化が進行中で、AIが作った画像や動画すべてに「これはAI製です」というラベルを強制的に貼らせる制度も完成した。

日本はどうか。「世界一AIフレンドリーな国」を掲げながら、その実態は企業に丸投げの曖昧なルールが続く。気づいたときには、海外の規制に引っかかって莫大な罰金を請求されていた--そんな悪夢が、決して絵空事ではなくなっている。

2026年にAI規制の分野で何が起きようとしているのか、そしてそれがあなたの会社にどう影響するのかを、5つのトレンドに分けて解説してみたい。

地雷原となる欧州

EU（欧州連合）は、世界に先駆けてAIを包括的に規制する「AI法」を成立させた。その主要義務の多くが、2026年8月2日から適用開始となる予定となっている。対象となるのは「ハイリスクAI」と呼ばれるカテゴリー。具体的には、採用の合否を判定するAIや、ローンの審査をするAI、医療診断を補助するAIなどであり、つまり人の人生を左右しかねない判断に使われるAIシステムすべてが、厳格なルールの下に置かれることになる。

だが、企業法務の世界で本当に恐れられているのは、実はAI法ではない。2026年末までにEU各国で施行される（国内法化が求められている）「改正製造物責任指令（PLD）」の方だ。

従来、製造物責任といえば「モノ」の話だった。車のブレーキが壊れた、電子レンジが爆発した--そういった物理的な欠陥による損害を、メーカーに賠償させる仕組みである。ところが新しいPLDは、この対象を「ソフトウェア」や「AIシステム」にまで広げた。つまり、AIの判断ミスで損害が発生したら、そのAIを作った会社は、たとえ落ち度がなくても賠償責任を負う可能性があるということになる。

ここで重要なのは、「たとえ落ち度がなくても」という部分だ。法律用語では「厳格責任」あるいは「無過失責任」と呼ばれる。簡単に言ってしまうと、従来の裁判では「メーカーに過失があったこと」を被害者側が証明しなければならなかった。しかしAIの中身はブラックボックスであり、なぜそのAIがその判断をしたのか、専門家でも説明できないことが多い。そこで新しいPLDは、「技術的に複雑で因果関係の証明が困難な場合、裁判所はその因果関係を推定できる」という規定を導入した。要するに、「AIがやったことで損害が出たようなら、作った会社の責任ね」という推定が働くのである。結果として、被害者側が訴えるハードルが下がることになる。

さらに課題となるのは、製品を売った後の責任まで問われる点だ。AIは日々アップデートされる。学習によって性能が変わることもある。そうした「後から生じた欠陥」についても、メーカーは責任を逃れられない。つまり、一度AIを市場に出したら、そのライフサイクル全体を通じて監視し続けなければならないのだ。

自動運転車を開発する企業、医療AIを提供するスタートアップ、採用システムにAIを組み込んだ人事ベンダー--そうした企業とって、欧州市場は突然、地雷原に変わる。2026年以降、AIは「いつ訴えられてもおかしくない工業製品」になり得る。

米国の内戦--連邦vs州、企業は板挟み状態へ

大西洋を渡って米国に目を向けると、そこでは全く異なる混乱が広がっている。一言で表現するなら「国の中で規制が真っ二つに割れている」状態だ。

2025年に再任したトランプ大統領は、AI規制に対して明確な姿勢を示している。「余計な規制はイノベーションの敵」というわけだ。ホワイトハウスは、各州が独自に作った厳しいAI法を無効化するための動きを繰り返しており、連邦レベルでの規制緩和を推し進めている。

こうした行動の背景にあるのは、中国との技術覇権争いだ。AIの開発スピードで負けるわけにはいかない、規制で足を引っ張っている場合ではない--というロジックである。

ところが、カリフォルニア州やコロラド州といった進歩的な州は、連邦政府の方針に真っ向から反旗を翻している。2026年1月1日、カリフォルニア州では「SB 53」、通称「フロンティアAI透明性法」が施行された。これは、大規模すなわち高性能なAIモデル（開発に莫大な計算資源やコストがかかるもの）を開発する企業に対し、そのAIが兵器開発やサイバー攻撃に悪用されるなどのリスクをどう防いでいるのか、詳細な報告を義務付ける法律だ。あわせて重大な事故の報告メカニズムや内部告発者保護、違反時の民事罰も設けられている。

さらに同州の「AB 853」は、AI生成コンテンツを検出するツールの提供や、AIが作ったデータに「電子的な透かし」（人間が見たり読んだりする際には認識できないが、特別なソフトウェアに通すことで、それがAIにより生成されたかどうかを確認できるしるし）を埋め込むことを義務化している。フェイク画像やディープフェイク動画の拡散を防ぐための措置だが、実質的にテクノロジー企業全体に影響を及ぼす。カリフォルニアに本社を置く企業が多い以上、同州の法律は事実上の「全米基準」として機能するからだ。

コロラド州でも2026年2月から、AIによる差別を防止するための包括的な法律が施行される。ローン審査や採用選考でAIが特定の人種や性別を不当に扱った場合、企業は厳しい罰則を受ける。他にも全米のさまざまな州で、AI規制を強化する動きが見られる。

企業にとってやっかいなのは、「連邦政府は規制するなと言い、州政府は規制しろと言う」この矛盾した状況だ。どちらに従えばいいのか。答えは明白で、「最も厳しいルールに合わせるしかない」。結果として、多くの企業はカリフォルニア州の基準を事実上の社内スタンダードとして採用せざるを得なくなっている。

2026年は、この連邦vs州の対立が裁判所に持ち込まれる年になるだろう。AI規制の主権はどちらの側にあるのか、憲法論争にまで発展する可能性がある。その決着がつくまで、企業は法的グレーゾーンの中で綱渡りを続けなければならない。

