[Ë¡ÎÓ³ÙÇ·¤Î¡Ö½µ´©¥â¥Ð¥¤¥ëCATCH UP¡×]¡ÖRedmi 15 5G¡×¡¢7000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÇÄ¹»þ´ÖÍøÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ë°ìÂæ
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ÎÅÅÎÏ¤òÃß¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤À¡£¥·¥ã¥ª¥ß¤«¤é7000mAh¤È¤¤¤¦Ä¶ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤è¤¦¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼ûÍ×
¡¡º£¤«¤é½½¿ôÇ¯Á°¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥¦¥£ー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¡¼ï¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢Åö»þ¡¢¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¥±ー¥¿¥¤¤Ï°ìÆü°Ê¾å¡¢»È¤¨¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£PHS¤Ë¤Ï°ì½µ´ÖÄøÅÙ¡¢»È¤¨¤ëÃ¼Ëö¤¬¥¶¥é¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¡¢Åö½é¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Æ°ìÆü¼å¡¢»È¤¦ÉÑÅÙ¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢È¾Æü°Ê²¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤½¤ì¤Ï¥±ー¥¿¥¤¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤¬½ªÎ»¤¹¤ëNTT¥É¥³¥â¤Î3G¥µー¥Ó¥¹¡ÖFOMA¡×¤â¿·Êý¼°¤È¤·¤Æ¡ÖW-CDMA¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂÐ±þÃ¼Ëö¤Î½é¹æµ¡¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬2¤ÄÆ±º¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÅÅÃÓ¤Î»ý¤Á¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë²þÁ±¤¬¿Ê¤ß¡¢´Ý°ìÆü¤¯¤é¤¤¤Ï»È¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ÊÅÅÎÏÀÇ½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Æ°ºî¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÅÎÏ¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢3000mAhÄøÅÙ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÂç·¿²½¤ä¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Î¹âÀÇ½²½¡¢¥«¥á¥é¤ä²èÁü½èÍý¤Î¹âÅÙ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï5000mAhÄøÅÙ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¸½ºß¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥ìー¥È¾õ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢ÆâÂ¢¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤Êµ¡¼ï¤Ç¤â10cm¡Ê¹â¤µ¡Ë¡ß6cm¡ÊÉý¡Ë¡ß5mm¡Ê¸ü¤µ¡ËÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÅëºÜ¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤Ï5000mAhÄøÅÙ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë5000mAh¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÂª¤¨Êý¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¡£ÆüËÜ¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÅ¸»¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤¦¤¨¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½¼ÅÅ´ï¤È¥±ー¥Ö¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬¾ï¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¼°¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»È¤¤Êý¤ä¥æー¥¶ー¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÅÅÎÏ¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬¡ÖÄì¤Ê¤·¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÁØ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¡ÖRedmi 15 5G¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹ºÇÂçµé¤Î7000mAh¤È¤¤¤¦ÍÆÎÌ¤Ç±þ¤¨¤ë°ìÂæ¤À¡£¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏºÇ¾å°Ì¤Î¡ÖXiaomi¡×¥·¥êー¥º¡¢ÉáµÚ²Á³ÊÂÓ¤Î¡ÖRedmi¡×¥·¥êー¥º¡¢Éý¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤òÂ·¤¨¤ë¡ÖPOCO¡×¥·¥êー¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖRedmi 15 5G¡×¤Ï¥ªー¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ªー¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¤ÏAmazon.co.jp¤Ê¤É¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ä¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢MVNO¤Ç¤ÏIIJmio¤äBIGLOBE¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É¤¬¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥ªー¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¤ÏRAM/ROM¤ÎÍÆÎÌ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢2¼ïÎà¤ÎSKU¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢4GB/128GBÈÇ¤¬3Ëü1980±ß¡¢8GB/256GBÈÇ¤¬3Ëü6980±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï4GB/128GBÈÇ¤Î¤ß¤¬2Ëü1980±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Ã¼Ëö¹ØÆþ¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·î¡¹916±ß¤Î24²óÊ¬³äÊ§¤¤¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¶È³¦¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥³¥â¤Î¡ÖFOMA¡×¤ËºÝ¤·¡¢³Æ¼Ò¤ÎMNP³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äMVNO³Æ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏMNP¾¦Àï¤Ë¡ÖRedmi 15 5G¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤í¤¦¡£
¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥¹¥ê¥à¥Ü¥Ç¥£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï¸ü¤µ8.4mm¤È»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢ÇØÌÌ¤Î»ÍÊÕ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤µ¤»¤¿¥¯¥¢¥Ã¥É¥«ー¥Ö»Å¾å¤²¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢½ÅÎÌ¤¬217g¤È¤ä¤ä½Å¤á¤Î°õ¾Ý¤À¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤Ï¥ê¥Ã¥×¥ë¥°¥êー¥ó¡¢¥Á¥¿¥ó¥°¥ìー¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¥ã¥ª¥ß¡¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÖRedmi 15 5G¡×¡¢Âç¤¤µ¡§169mm¡Ê¹â¤µ¡Ë¡ß80mm¡ÊÉý¡Ë¡ß8.4mm¡Ê¸ü¤µ¡Ë¡¢217g¡Ê½Å¤µ¡Ë¡¢¥«¥éー¡§¥Á¥¿¥ó¥°¥ìー¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ê¥Ã¥×¥ë¥°¥êー¥ó
»ÍÊÕ¤Î¼þ°Ï¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤µ¤»¤¿¥Ü¥Ç¥£¡£¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
ËÜÂÎ²¼Éô¤Ë¤ÏUSB Type-C³°ÉôÀÜÂ³Ã¼»Ò¤òÈ÷¤¨¤ë
º¸Â¦ÌÌ¤Î¾åÉôÂ¦¡Ê¼Ì¿¿Æâ±¦Â¦¡Ë¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤Ç¼è¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤ÎSIM¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥«¥á¥éÉô¤ÎÆÍµ¯¤ÏÌó2.6mm
¡¡º£²ó»îÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Á¥¿¥ó¥°¥ìー¡Ê¥Á¥¿¥ó¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ã¥×¥ë¥°¥êー¥ó¤Ï¤µ¤¶ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥«¥ë¤Ê»Å¾å¤²¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£ºÇ¶á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥«¥éー¤â²è°ìÅª¤Ê°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¸ÄÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥«¥éー¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡¥«¥éー¤ò³è¤«¤¹¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥Ðー¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¡ÖRedmi 15 5G¡×¤Ë¤ÏºÇ¶á¤Î¥·¥ã¥ª¥ßÀ½Ã¼Ëö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¤¤¥°¥ìー¤Î¥«¥Ðー¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ÔÈÎÉÊ¤òÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈÇ¤ÎÆ±ºÉÊ¤ÏÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂÑ´Ä¶ÀÇ½¤ÏIPX4ËÉ¿å¡¢IP6XËÉ¿Ð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£IPX4ËÉ¿å¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é¤ÎÈôË÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤â±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï±«¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤äÇ¨¤ì¤¿¼ê¤Ç»ý¤ÄÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢¿åË×¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡À¸ÂÎÇ§¾Ú¤ÏÅÅ¸»¥Ü¥¿¥óÆâÂ¢¤Î»ØÌæ¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë»ØÌæÇ§¾Ú¡¢¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë´éÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£´éÇ§¾Ú¤Ï¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½¤Ê¤É¤Ëµ½Ò¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ»þ¤Ë¤â´éÇ§¾Ú¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡£²èÌÌ¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢BluetoothÀÜÂ³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë²ò½ü¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥ª¥ßÀ½¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ó¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤À¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ï¾åÉôÂ¦¤Ë¥·ー¥½ー¼°²»ÎÌ¥ー¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ËÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ï»ØÌæ¥»¥ó¥µー¤òÆâÂ¢
7000mAhÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢7000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤¬5000mAhÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢40¡óÄøÅÙ¤ÎÁýÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Â»ÈÍÑ»þ´Ö¤Ï2.26Æü´Ö¤Ç¡¢Æ°²èºÆÀ¸¤¬ºÇÂç25»þ´Ö¡¢²»³ÚºÆÀ¸¤¬ºÇÂç108»þ´Ö¡¢ÆÉ½ñ¤¬ºÇÂç30»þ´Ö¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Î¾õÂÖ¤ÇYouTube¤òÏ¢Â³ºÆÀ¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢24»þ´Ö°Ê¾å¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤âºÆÀ¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¥¹¥ê¥à¤ÊÉôÎà¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ã¥ª¥ß¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWeb¥Úー¥¸¤Ë¤ÏµºÜ¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢³¤³°¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖRedmi 15 5G¡×¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ê¡¢»ÅÍÍÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏÀµ¶Ë¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à²½¹çÊª¡¢Éé¶Ë¤Ë¹õ±ô¤ä¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¡ÊÃºÁÇ¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼ÅÅ»þ¤ÏÀµ¶Ë¤«¤éÉé¶Ë¤Ø¡¢ÊüÅÅ»þ¤ÏÉé¶Ë¤«¤éÀµ¶Ë¤Ø¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤òÃß¤¨¤¿¤ê¡¢Êü½Ð¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖRedmi 15 5G¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÈÆ±¤¸»ÅÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢Éé¶Ë¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¤È¥«ー¥Ü¥ó¤ÎÊ£¹çÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËÈæ¤Ù¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤¬ÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÈÊªÍýÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂçÍÆÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê¥ê¥¹¥¯¡Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éé¶Ë¤Ë¹õ±ô¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¤¿½¾Íè¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÎô²½¤¬Áá¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢½¼ÅÅ»þ¤ËËÄÄ¥¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ê¤É¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤¬³È¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç½¼ÅÅ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÎô²½¤òÍÞÀ©¤·¤¿¤ê¡¢²á½¼ÅÅ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¡¢ËÄÄ¥¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¸½àÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡ÎÀßÄê¡Ï¥¢¥×¥ê¤Î¡Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ï¤Ç¤Ï¡Î¸½ºß¤Î¥âー¥É¡Ï¤ä½¼ÅÅ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ï¡¢¡Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÅÀ¸¡¡Ï¡¢¡Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊÝ¸î¡Ï¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë
¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¡¢½½Ê¬¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À½ÉÊ²½¡ÊºÎÍÑ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¤¡¢¥áー¥«ー¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç½¼ÅÅ¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ºÎÍÑ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»Ý¤ò¤¤Á¤ó¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥·¥ã¥ª¥ß¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£
¡¡7000mAh¤È¤¤¤¦ÂçÍÆÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢ÄÌÏÃ¤ä¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤âÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï»ÄÎÌ1¡ó¤Ç¤âÄÌÏÃ¤¬59Ê¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¬7.5»þ´Ö¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë´¨¤µ¤Ë¼å¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏÆâÉô¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬¼å¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÅÅ¸»¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖRedmi 15 5G¡×¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÏBattery Extender¥Á¥Ã¥×¤È¥»¥ëÁÇºà¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙ¤ÎÄã²¹´Ä¶¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÂç12»þ´Ö¤ÎÆ°²èºÆÀ¸¡¢ºÇÂç7»þ´Ö¤ÎÄÌÏÃ¤¬²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤â¤ª¤½¤é¤¯Á°½Ò¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÅëºÜ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄ¹¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¡¢½¼ÅÅ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥·¥ã¥ª¥ß¤Ç¤Ï²áµî¤Î°ìÉôµ¡¼ï¤Ç¡ÖXiaomi¥Ï¥¤¥Ñー¥Á¥ãー¥¸¡×¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡Ö¿À¥¸¥åー¥Ç¥ó¡×¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢100W¥¯¥é¥¹¤Î½¼ÅÅ´ï¤Ë¤è¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖRedmi 15 5G¡×¤Ï33W¤Î¥¿ー¥Ü¥Á¥ãー¥¸¡ÊµÞÂ®½¼ÅÅ¡ËÂÐ±þ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤ÏÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡Ê½¼ÅÅ´ï¡Ë¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤â¤ª¤½¤é¤¯¥·¥ê¥³¥ó¥«ー¥Ü¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Î½¼ÅÅ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ï¤Ç¤Ï¡ÎÍÀþ½¼ÅÅ¥âー¥É¡Ï¤òÁª¤Ù¤ë¡£¡ÖRedmi 15 5G¡×¤ÏºÇÂç33W¤Î½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¬¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡Î¹âÂ®²½¡Ï¤òÁª¤Ö
¡Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊÝ¸î¡Ï¤Ç¤Ï¡Î½¼ÅÅÊÝ¸î¡Ï¤òÀßÄê²ÄÇ½¡£¡Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡Ï¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÎÎô²½¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊÝ¸î¡Ï¤ä¡Î¥¹¥Þー¥È½¼ÅÅ¡Ï¤ÎÍøÍÑ¤¬¥Ù¥¿ー
¡¡7000mAh¤È¤¤¤¦ÂçÍÆÎÌ¤ò³è¤«¤·¤¿µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Îµ¡´ï¤ËµëÅÅ¤¹¤ë18W¥ê¥Ðー¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ËÜÂÎ²¼Éô¤ÎUSB Type-C³°ÉôÀÜÂ³Ã¼»Ò¤«¤éÍÀþ¤Ç¤Û¤«¤Îµ¡´ï¤ËµëÅÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤Ï½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤ËUSB Type-C¥Ýー¥È¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Ï³Æµ¡´ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤ä½¼ÅÅ¥¢¥À¥×¥¿ー¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£
6.9¥¤¥ó¥ÁFHD¡ÜÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï2340¡ß1080¥É¥Ã¥ÈÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ëHD¡ÜÂÐ±þ6.9¥¤¥ó¥Á¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¤Ï1400ÂÐ1¡¢µ±ÅÙ¤ÏÉ¸½à¤Ç700nits¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Ê¤É¤Î¹âµ±ÅÙ²½¤ÎHBM¡ÊHigh Brightness Mode¡Ëµ±ÅÙ¤Ï850nits¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ÏÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇÂç144Hz¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¤âºÇÂç288Hz¤È½½Ê¬¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ï¡Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡Ê¿ä¾©¡Ë¡Ï¤¬²ÄÊÑ¤ÇºÇÂç144Hz¡£¡Î¥«¥¹¥¿¥à¡Ï¤Ï60Hz¸ÇÄê¤ÈºÇÂç144Hz¤¬Áª¤Ù¤ë
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖRedmi 15 5G¡×¤â¤½¤Î°ìÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»ëÇ§À¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï»ëÌî³Ñ¤â¹¤¯¡¢È¯¿§¤â¤¤ì¤¤¤Ç¡¢½½Ê¬¤Ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¤ÎÂ®¤¤Æ°²è¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤ä¤äÉ½¼¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢³µ¤ÍÌäÂê¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤à¤·¤íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð²Ù»þ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀßÄê¤À¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥·¥ã¥ª¥ßÀ½Ã¼Ëö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡ÎÀßÄê¡Ï¥¢¥×¥ê¤Î¡Î¥Ûー¥à²èÌÌ¡Ï-¡Î¥Ûー¥à²èÌÌ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡Ï¤Ç¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤¬4Îó¡ß7¹ÔÉ½¼¨¤Î¡Î4¡ß7¡Ï¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖRedmi 15 5G¡×¤Ï5Îó¡ß9¹Ô¤Î¡Î5¡ß9¡Ï¤¬½Ð²Ù»þ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ûー¥à²èÌÌ¤Î¥¢¥¤¥³¥óÉ½¼¨¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÀßÄê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥ã¥ª¥ßÀ½Ã¼Ëö¤ò´Þ¤á¡¢¤Û¤«¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ê¸»ú¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¾®¤µ¤¯¡¢»ëÇ§À¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¤Î°õ¾Ý¤¬»Ä¤ë¡£ÀßÄê¤ò¡Î4¡ß7¡Ï¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤¬¡¢½Ð²Ù»þÀßÄê¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·µ¤¤òÇÛ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¥Ûー¥à²èÌÌ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥·¥ã¥ª¥ßÃ¼Ëö¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿4Îó¡ß7¹Ô¤Î¡Î4¡ß7¡Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢5Îó¡ß9¹Ô¤Î¡Î5¡ß9¡Ï¤¬½Ð²Ù»þÀßÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤äÊ¸»ú¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¾®¤µ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÎÊÑ¹¹¤Ï²ÄÇ½
¡Î¥Ûー¥à²èÌÌ¥âー¥É¡Ï¤Ï¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£¥Ó¥®¥Êー¸þ¤±¤Î¡Î¥·¥ó¥×¥ë¥âー¥É¡Ï¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë
¥Ûー¥à²èÌÌ¤ò¾åÊý¸þ¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥ê°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¾åÃÊ¤Î¥¿¥Ö¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥ëー¥×Ê¬¤±¤ÎÉ½¼¨¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
±¦¾å¤«¤é²¼Êý¸þ¤Ë¥¹¥ï¥¤¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯ÀßÄê¥Ñ¥Í¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£²¼È¾Ê¬¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀßÄêÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½
¥¯¥¤¥Ã¥¯ÀßÄê¥Ñ¥Í¥ë¤Î¡ÎÊÔ½¸¡Ï¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£¡Ö¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¥é¥Ù¥ë¤òÉ½¼¨¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë
ÊÆQualcommÀ½Snapdragon 6s Gen3¤òÅëºÜ
¡¡¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÏÊÆQualcommÀ½Snapdragon 6s Gen3¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤ä¥¨¥ó¥È¥êー¸þ¤±¤Ç¤ÏMediaTekÀ½Dimensity¥·¥êー¥º¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¹¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Snapdragon¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥á¥â¥êー¤È¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢RAM 4GB/ROM 128GB¡¢RAM 8GB/ROM 256GB¤Î2¤Ä¤ÎSKU¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥ªー¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎSKU¤âÁª¤Ù¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤ÏRAM 4GB/ROM 128GB¤Î¤ß¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡RAM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï4GBÈÇ¤Ç¤â°ìÈÌÅª¤ÊÍøÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢AI¤òÍøÍÑ¤·¤¿µ¡Ç½¤ò¹¤¯³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢8GBÈÇ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î°ìÉô¤ò¥á¥â¥êー¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¥á¥â¥êー³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç16GB¤Þ¤ÇRAM¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£microSD¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç2TB¤Þ¤Ç¤Î¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£
¡Î¥á¥â¥ê³ÈÄ¥¡Ï¤ËÂÐ±þ¡£1¡¿2¡¿4GB¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï5G/4G/3G¡ÊW-CDMA¡Ë/2G GSM¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¬¡¢5G¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñÆâ¤Ç¥É¥³¥â¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ön79¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥É¥³¥âµÚ¤Ó¥É¥³¥âÌÖ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëMVNO¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¥É¥³¥â¤Ï5G¤Î¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ön78¡×¤â³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ÂÍÑ¾å¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¸åÈ¾¤¢¤¿¤ê¤«¤éÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡Ön79¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥³¥â¤Îº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ön79¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¡¼ï¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡SIM¥«ー¥É¤ÏnanoSIM¤ÈeSIM¤Î¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Android¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎeSIMÅ¾Á÷¤Îµ½Ò¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢eSIMÅ¾Á÷¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
SIM¤ÏnanoSIM¥«ー¥É¤ÈeSIM¤ËÂÐ±þ¡£eSIMÅ¾Á÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ËÜÂÎº¸Â¦ÌÌ¤Î¾åÉôÂ¦¤Ë¥Ô¥ó¤Ç¼è¤ê½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤ÎSIM¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£SIM¥«ー¥É¥È¥ì¥¤¤Ë¤ÏnaanoSIM¥«ー¥É¤ÈmicroSD¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤òÁõÃå²ÄÇ½
¡¡¡ÖRedmi 15 5G¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤ÏFeliCaÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤ÂÐ±þ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎAndroid¥¹¥Þ¥ÛÍÑÅÅ»Ò¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÂÐ±þµ¡¼ï¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ±þµ¡¼ï°ìÍ÷¤¬2025Ç¯12·î1Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎFeliCa¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥ã¥ª¥ßÀ½Ã¼Ëö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÇØÌÌ¤Î¥«¥á¥éÉô¤Î±¦Â¦¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ê¤É¤Ï¤³¤ÎÉôÊ¬¤ò¥êー¥Àー¤Ë¤«¤¶¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë
¡¡¶áµ÷Î¥ÄÌ¿®¤ÏWi-Fi¤¬IEEE 802.11a/b/g/n/ac¡Ê2.4GHz/5GHz¡Ë¡¢Bluetooth 5.1¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Wi-Fi¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ã¥ª¥ß¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½¤Ëµ½Ò¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÔ¿ÆÀÚ¤Ê°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡±ÒÀ±¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÎÂ¬°Ìµ¡Ç½¤Ï¡¢ÊÆGPS¡¢ÏªGLONASS¡¢Ãæ¹ñBeiDou¡¢²¤½£Galileo¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¥ó¥É¤Î¤ß¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Á¤Ó¤¡ÊQZSS¡Ë¤Îµ½Ò¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢GPS¤Î¥Æ¥¹¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¿®¹æ¤Ï¼õ¿®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏAndroid 15¥Ùー¥¹¤ÎXiaomi HyperOS 2¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÏAndroid¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÉ¸½à¤«¤é¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ûー¥à²èÌÌ¤Ê¤É¤Ï¤Û¤Ü¶¦ÄÌ¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¡ÎÀßÄê¡Ï¥¢¥×¥ê¤ËÊÂ¤Ö¹àÌÜ¤ä½ç½ø¤ÏÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Â¾À½ÉÊ¤«¤é°Ü¹Ô¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ï¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Xiaomi HyperOSµÚ¤ÓAndroid¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¯É½»þ¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤äÀ½ÉÊ¾ðÊó¤ÇÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥·¥ã¥ª¥ßÀ½Ã¼Ëö¤Ï4Ç¯´Ö¤ÎOS¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¢6Ç¯´Ö¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¸þ¤±¡ÖRedmi 15 5G¡×¤ËÆ±¤¸¥ëー¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢OS¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËXiaomi HyperOS 3¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉôµ¡¼ï¤Ë¤ÏÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢OS¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÂÐ±þ´ü´Ö¤Ï¡¢È¯É½»þ¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÌÀ¼¨¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
5000Ëü²èÁÇ¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µーAI¥«¥á¥éÅëºÜ
¡¡ËÜÂÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥«¥á¥é¥ê¥ó¥°¤¬ÊÂ¤Ö¤¬¡¢¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¤Ï¾åÉôÂ¦¤Ë1/2.88¥¤¥ó¥Á¤Î5000Ëü²èÁÇ¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー/F1.8¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê29mmÁêÅö¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£¤½¤Î²¼¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡ÖÊä½õ¥ì¥ó¥º¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¡¢Èï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¤òÂ¬¤ë¿¼ÅÙ¥»¥ó¥µー¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»ÅÍÍ¤ÏÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÇØÌÌ¥«¥á¥éÉô¤ÎºÇ¾åÃÊ¤Ë¤Ï5000Ëü²èÁÇ¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ëAI¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£2¤Ä¤á¤Î¥«¥á¥é¥ê¥ó¥°¤ÏÊä½õ¥«¥á¥é¤Ç¡¢¿¼ÅÙ¥»¥ó¥µー¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ²¼ÃÊ¤Î±ß¤Ï¥À¥ßー
¡¡ºÇ²¼ÃÊ¤Ï¥À¥ßー¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢LED¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î±¦ÎÙ¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ã¥ª¥ß¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWeb¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç¤ÏÇØÌÌ¥«¥á¥é¤¬¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ÈÊä½õ¥ì¥ó¥º¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖAI¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»£±Æ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¥«¥á¥é¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë1¤Ä¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡»£±Æ¥âー¥É¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ö¥Ýー¥È¥ìー¥È¡×¡ÖÌë·Ê¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥éHD¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤Î»£±Æ¥âー¥É¤Ê¤É¤òÁª¤Ö»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£6¤Ä¤Î»£±Æ¥âー¥É¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥Ýー¥È¥ìー¥È¡×°Ê³°¤Î¥âー¥É¤Ç¤Ï¸÷³Ø2ÇÜÁêÅö¤Î¥ºー¥à¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¡Ö¼Ì¿¿¡×¤ä¡ÖÌë·Ê¡×¤Ç¤ÏºÇÂç10ÇÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ºー¥à¤Ç¤â»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖXiaomi¡×¥·¥êー¥º¤Î¤è¤¦¤ÊAI¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê²èÁüÊäÀµ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ºー¥à¤ÏÁÆ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥·¥ã¥ª¥ßÆÈ¼«¤Î¡Î¥®¥ã¥é¥êー¡Ï¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢ÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Î¥®¥ã¥é¥êー¡Ï¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é¡¢Google¥Õ¥©¥È¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤âÀßÄê¤Ç¤¡¢Google¥Õ¥©¥È¤Î¡Î¥Õ¥©¥È¡Ï¥¢¥×¥ê¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¡Î¥®¥ã¥é¥êー¡Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤ò¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢¶¦Í»þ¤Ë¤Ï°ÌÃÖ¾ðÊó¤òºï½ü¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Î¥á¥¿¥Çー¥¿¤òºï½ü¤¹¤ëÀßÄê¤â¤Ç¤¤ë¡£
»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡Î¥®¥ã¥é¥êー¡Ï¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢ÊÔ½¸¤¬²ÄÇ½¡£¡Î¥®¥ã¥é¥êー¡Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¡¢Google¥Õ¥©¥È¤È¤ÎÏ¢·È¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ë¤ÏÀßÄê¤¬²ÄÇ½
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¥âー¥É¤ÇÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÌë·Ê¤ò»£±Æ¡£·úÊª¤Ï¤ä¤ä°Å¤á¤À¤¬¡¢²°³°¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê¹¹ð¡Ë¤ÏÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¡ÎÌë·Ê¡Ï¥âー¥É¤ÇÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥Ó¥ë¤ò»£±Æ¡£Á´ÂÎÅª¤ËÌÀ¤ë¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
7000mAhÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤ë°ìÂæ
¡¡»È¤¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤¡£¡ÖRedmi 15 5G¡×¤Ï7000mAh¤È¤¤¤¦ºÇÂçµé¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÂæ¤À¡£
¡¡¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÊÆQualcommÀ½Snapdragon 6s Gen3¤Ï½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤â¤Á¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÍÑÅÓ¤«¤éSNS¤äÆ°²èºÆÀ¸¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£FeliCaÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂç¤¤¤¡£¥«¥á¥é¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥«¥á¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖXiaomi¡×¥·¥êー¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¹âÉÊ¼Á¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥³¥âµÚ¤Ó¥É¥³¥âÌÖ¤òÍøÍÑ¤·¤¿MVNO³Æ¼Ò¤Ç¥ªー¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¤ÎSIM¥Õ¥êーÈÇ¤ò»È¤¦¾ì¹ç¡¢¡Ön79¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWeb¥Úー¥¸¤Ç¤Î»ÅÍÍ¤ÎÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¤ÏºòÇ¯¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ò¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ê¤ëÃæ¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎÁªÂò»è¤ò³È¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Àü¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯¡¢Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë¿·À½ÉÊ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀâÌÀ¤âÉÔ½½Ê¬¤Ê°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¡ÖRedmi 15 5G¡×¤â7000mAh¤È¤¤¤¦ºÇÂçµé¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ê¤É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤âÉÔ½½Ê¬¤ÊÉ½µ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë¶á¤¤²Á³ÊÂÓ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ºÇÂçµé¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥æー¥¶ー¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±ー¥¿¥¤¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾è¤ê´¹¤¨¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£