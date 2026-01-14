Hamee¡ÖPixio¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼2¥â¥Ç¥ë
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò°·¤¦Hamee¡Ê¥Ï¥ß¥£¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡ÖPixio¡Ê¥Ô¥¯¥·¥ª¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡ÖPX258 HAYABUSA¡×¡ÖPX257 HAYABUSA¡×2¥â¥Ç¥ë¤ò2026Ç¯1·î16Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
400Hz¶îÆ°¡ÖPX258¡×¡¢300Hz¶îÆ°¡ÖPX257¡×2¥â¥Ç¥ë
¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤È±þÅúÀ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖHAYABUSA¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤â24.5·¿¥µ¥¤¥º¡¦¥Õ¥ëHD¡Ê1920¡ß1080¥É¥Ã¥È¡Ë²òÁüÅÙ¤Î2¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¹âÂ®ÉÁ²è¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¡ÖFast IPS¥Ñ¥Í¥ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Â®ÅÙÀÇ½¤È¿§ºÆ¸½À¤òÎ¾Î©¡£·ã¤·¤¤Æ°¤¤ÎÃæ¤Ç¤â»ÄÁü´¶¤òÍÞ¤¨¤¿¹â²è¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
Â¿µ¡Ç½¥¹¥¿¥ó¥É¤òÁõÈ÷¡£¹â¤µÄ´À°¤äÁ°¸å³ÑÅÙ¡¢º¸±¦²óÅ¾¡¢½Ä²óÅ¾¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ä¶¤ä»ÑÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬½ÀÆð¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§¡£
¡ÖPX258 HAYABUSA¡×¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È400Hz¤ò¼Â¸½¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÏHDMI2.0¡ß2¡¢DisplayPort1.4¡ß2¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ß1¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï5Ëü4980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡ÖPX257 HAYABUSA¡×¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È300Hz¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÏHDMI2.0¡ß2¡¢DisplayPort1.4¡ß1¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ß1¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï3Ëü4980±ß¡ÊÆ±¡Ë¡£