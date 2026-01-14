¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×È¯Çä¡¡¥ì¥¢¤Ê¥Ï¡¼¥ÈÉÕ¤¤â
¡¡¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤¬¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ý¥±¥â¥óÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Î¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ø¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡Ù¥¥ã¥é¥á¥ë¥â¥Õ¥¢¡¼¥ÈÌ£¡×¤ò1·î14Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ä¤Ã¤Ð¡Ä¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¥³¥Á¥é¤¬¡É¤â¤Õ¤â¤Õ¡É¤Ê¥¤¡¼¥Ö¥¤¤ÎÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Ç¤¹¡ª¡ª¡Ê5Ëç¡Ë
¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥â¥Õ¥¢¡¼¥ÈÌ£¡×¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥Þ¥¥¢¡¼¥ÈÌ£¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤ÎÌÏÍÍ¤Ï6¼ïÎà¡£¥Ï¡¼¥ÈÌÏÍÍ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥Ï¡¼¥ÈÉÕ¤¥¤¡¼¥Ö¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö»þ¡¹¤·¤«½Ð¸½¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡ª ¤É¤ÎÌÏÍÍ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï8¸ÄÆþ¤ê1512±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï4·î19Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢Áá´ü´°Çä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£