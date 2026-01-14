¡ØBOSS¡Ù¥¿¥¤¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬³¤³°Å¸³«¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç´Ó¤¤¤¿¡È¸½ÃÏ²½¡É¤Ø¤ÎÂÉÀÚ¤È¡ÈÁêËÀ¡É¤ÎºÆÄêµÁ
¡¡ÆüËÜ¤Ç¡ÈÆ¯¤¯¿Í¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBOSS¡×¡£¹ñÆâ°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬³¤³°Å¸³«¤ËÄ©¤ß¡¢Æ±¤¸À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥¿¥¤¤ÎRTD¡ÊReady To Drink¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤Ë2021Ç¯¤Ë»²Æþ°Ê¹ß¸å¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£³Ð¤Î°ã¤¤¡¢°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¡¢Ê¸²½ÇØ·Ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Û¤Ê¤ë»Ô¾ì¤Ç¡¢¤Ê¤¼BOSS¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£Ã±¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ£¤ÎÍ¢½Ð¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢³¤³°ÀïÎ¬¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥Õ¥È¥Ü¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¡ß¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¥¯¥ê¡¼¥à¡ØÇòÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê¥À¥Ö¥ë¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡Ë¡Ù
¢£¥¿¥¤¤ÎRTD¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤ÏÇ¯10¡ó¤Î¿Ä¹¡¢¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡É¤Ê¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤¬µÞ³ÈÂç
¡¡RTD¡ÊReady To Drink¡Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤Ï¡¢´Ì¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤á¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼°ûÎÁ¤ò»Ø¤¹¡£¥¿¥¤¤Ç¤ÏÆ±»Ô¾ì¤¬Ç¯10¡óÁ°¸å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬17¥Ð¡¼¥ÄÁ°¸å¡ÊÌó80±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡È¥Þ¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë¡É¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤ÇBOSS¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿ùÃ«Í§Íý·Ã¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥¿¥¤»Ô¾ì¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢²Á³ÊÂÓ¤ÎÆó¶Ë²½¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢35¡Á40¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó130¡Á150±ß¡Ë¤Î¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥àRTD¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¤¬Ê»Â¸¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¸å¼Ô¤¬µÞÂ®¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2021Ç¯°Ê¹ß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àRTD¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ê£¿ô¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÁªÂò»è¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¿ùÃ«Í§Íý·Ã¤µ¤ó¡Ë
¡¡BOSS¤¬¥¿¥¤»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯10·î¡£È¯Çä°Ê¹ß¤ÏÇ¯20¡óÄ¶¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àRTD¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¥¿¥¤¤Ë¤ª¤±¤ë´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢Ì£¤ò³Ú¤·¤à¤è¤ê¤â¡¢µ¡Ç½Åª¤Ê¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡Êµ¤ÉÕ¤±¡Ë½Å»ë¤Ç°û¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¥ï¡¼¥«¡¼¤¬ÆùÂÎÏ«Æ¯¤Î¹ç´Ö¤Ë°û¤à¡Èµ¤ÉÕ¤±¡É¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¹¤¯°û¤Þ¤ì¤ëÊ¸²½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¼«Á³Í³Íè¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤ï¤ê¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼½Å»ë¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤¬2000Ç¯Âå¡£Á´¹ñ¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÊ»Àß·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥«¥Õ¥§¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¥«¥Õ¥§¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Ê½Ð¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥«¥Õ¥§¤Î»²Æþ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¼¡Âè¤Ë¡Èµ¤ÉÕ¤±¡É¤«¤é¡È³Ú¤·¤à°û¤ßÊª¡É¤Ø¤È°ÕÌ£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤àÁØ¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃËÀÃæ¿´¤À¤Ã¤¿°ûÍÑ¼Ô¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅª¤Ê½êÆÀ³Êº¹¤¬·ã¤·¤¤¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÌÌ»Ò¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿ùÃ«¤µ¤ó¡Ë
¢£¾¦ÉÊÈ¯Çä¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ°Æ»½¤Àµ¡¢¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ
¡¡¥¿¥¤¤Ë¤ª¤±¤ëRTD¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¼ç¤ÊÈÎÏ©¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥â¥À¥ó¥È¥ì¡¼¥É¡ÊMT¡Ë¡×¤È¡¢¸Ä¿Í¾¦Å¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥É¡ÊTT¡Ë¡×¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬À¸³è¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«ÈÎµ¡¤ÎÈæÎ¨¤ÏÈæ³ÓÅªÄã¤¤¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ä¡¢¿¦¾ìÆâ¡¦¶áÎÙ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ïÆ³Àþ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢RTD¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡È»Å»ö¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ïÎà¤âÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¡¢Birdy¤äNescafe¤È¤¤¤Ã¤¿º¬¶¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢BOSS¤¬Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§Ê¸²½¤¬¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àRTD¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÅÚ¾í¤¬À°¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇBOSS¤¬»²Æþ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢È¯Çä¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Îµ°Æ»½¤Àµ¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï¡Ö¥«¥Õ¥§¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¡¢¹ØÆþÁØ¤Î¥á¥¤¥ó¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤À¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÃæµé¼ýÆþÁØ¤ÎÊý¤ËÂ¿¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþÆ°µ¡¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢Á°¤Ë¤â¿½¤·¾å¤²¤¿¡ÖBOSS¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¡×²ÁÃÍ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¹¹ð¤ÎÊý¸þÀ¤òÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¡¢¥¿¥¤¤ÎBOSS¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡BOSS¤Î¥í¥´¤ò¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¿´¤ËÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¾å²¼¤Ë¥¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¶â¤È¶ä¤ÎÂÓ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤¿·Á¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¿·¾¦ÉÊ¡ÖBOSS ¥À¥Ö¥ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡×¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¤ÎRTD¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤ÎÌó75¡ó¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬¡¢º½Åü¤È¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤¿¡È´ÅÇ»¤¤¥¿¥¤¥×¡É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â¡È´ÅÇ»¤¤¡ÉÀß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤³¤ÎÎÎ°è¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦°ìÊý¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤ÊÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Ø¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ä²ÈÄíË¬ÌäÄ´ºº¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÆ»¤Ê¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¶ì¤¹¤®¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¶¯¤µ¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦´Å¤µ¡¦¥ß¥ë¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Î´ÅÇ»¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¡¢BOSS¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¹â¤¤¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¡Ê100ml¤¢¤¿¤ê76mg¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢³«È¯¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼ÈæÎ¨¤ò¹â¤á¡¢ÎÏ¶¯¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤È¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÌò³ä¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×
¢£ÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤Î¡ÈÁêËÀ¡ÉÁü¤Ëº¹°Û¡¢¡Ö»Å»öÃæ¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ç¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤Ë¥·¥Õ¥È
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ëBOSS¤Î¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤ÎÁêËÀ¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡£¤³¤ì¤ò³¤³°Å¸³«¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÇØ·Ê¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖºÆÄêµÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÈÁêËÀ¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡ÖAlways with you¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¹¹ðÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥³¥Ô¡¼¤¬¾å¼ê¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤¬»Å»öÃæ¤Ë´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¡¢°ìÂ©¤Ä¤¯¡£¥Û¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ð½ïÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬CM¤ä¹¹ð¤Ç¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÊª¤¬¼«¸ÊÉ½¸½¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÁêËÀ¡É¤Îºß¤êÊý¤ä²ò¼á¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£BOSS¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö»Å»öÃæ¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ç¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÁêËÀÁü¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡BOSS¤Î³¤³°ÀïÎ¬¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¼´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤äÃæ¿È¤ò¸½ÃÏ¤ÇºÇÅ¬²½¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀ®¸ù¥â¥Ç¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¸½ÃÏ¤Î¡ÖÆ¯¤¯¿Í¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¡¢²ÁÃÍ¡¦Ãæ¿È¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¦¹¹ð¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿ùÃ«¤µ¤ó¡Ë
¡¡º£¸å¤Ï¥¿¥¤¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤À¡£¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Ç¡È¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¿ùÃ«¤µ¤ó¡£
¡Öº£²ó½Ð¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¡È¤É¿¿¤óÃæ¡É¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥¤¥§¥ó¥¿¥¤¥×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÃì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
