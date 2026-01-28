ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、2026年2月4日から2月28日までの期間限定で「南城市周遊フリーパス」をジョルダンモバイルチケット(以下「モバイルチケット」)で販売する実証実験を実施します。 「南城市周遊フリーパス」イメージ 本実証は、国土交通省の令和7年度「日本版MaaS推進・支援事業」の一環として実施するものです。南城市内の