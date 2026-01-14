¡ÖÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿2ºÐ»ù...ÆñÌ±¿½ÀÁÃæ¤Î²ÈÂ²¤¬¡É¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³
¡½¡½¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤·¤«ÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤ºÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢Ï«¤ÎÆ»¤âÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤ÎÉÔ°Â¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊª¸ì¤Î¼çÌò¤È¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤äÀ¯ºö¤òÀ°Íý¤·¤¿¥³¥é¥à¤â¼ýÏ¿¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¡Öº£¡×¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢ÃÓÈø ¿°ì¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¡Ž¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÉ¸Åª¡Ù¡Ê£²£¶Ç¯£±·î£²£²ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆñÉÂ¤Î²æ¤¬»Ò¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿ÅÓÃ¼¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¤·¤¿¡£
ÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Éô²°Ãæ¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯¤Î½Õ¡£Ç¯½é¤Ë2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥«¥·¥à¤È¥é¥Õ¥£¥¯¤À¡£³ì¿§¤Î¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤ÊÈ©¡£¥¯¥ê¥¯¥ê¤Ë½Ì¤ì¤¿È±¤ÎÌÓ¤ÏÃ»¤¯´¢¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤à¤Ä¤â¤Þ¤À³°¤»¤º¡¢¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¤À¤¬¡¢¡Ö¥Õ¡¼¡×¡Ö¥Ò¥å¡¼¡×¡Ö¥ï¡¼¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥½¥Õ¥¡¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¤âÅÐ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼Ö¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¡£ÆüËÜ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Âç¹¥Êª¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2¿Í¤È¤â¥Þ¥Þ¤¬Âç¹¥¤¡£Êì¿Æ¤Î¥¢¥ê¥·¥ã¡Ê32¡Ë¤¬2¿Í¤ò¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Áö¤ê²ó¤ë¥«¥·¥à¤È¥é¥Õ¥£¥¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ê¥·¥ã¤ÏÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤Î°ì¿Í¡¢¥«¥·¥à¤¬¿¼¹ï¤Ê¾ã³²¤È¼À´µ¤Î¼ï¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÀÔÄÇ¤ËÀèÅ·Åª¤ÊÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¾ÍèÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢°å¼Ô¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À´ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é°Û¾ï¤¬¤¢¤ê¡¢2ºÐ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¼ê½Ñ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿¼¹ï¤Ê»Ù¾ã¤òÍè¤¹¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¢¥ê¥·¥ã¤¬Ã²¤Èá¤·¤àÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥ê¥·¥ã¤âÉ×¤â¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÀ¯¼£ÅªÇ÷³²¤òÆ¨¤ì¤ÆÍèÆü¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ì¸þ¤ËÆñÌ±¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ºßÎ±»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È½»Ì±É¼¤¬¾Ã½ü¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ»ñ³Ê¤â¼º¤¦¡£¼ê½Ñ¤ä¸¡ºº¤ÏÁ´³Û¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥·¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÆñÉÂ¤Î¾ì¹ç¡¢¤È¤Æ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹â³Û°åÎÅÈñ¤È¤Ê¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢É×ÉØ¤Ë¤ÏºßÎ±»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ëÄ¹½÷¤È3ºÐ¤Î¼¡½÷¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢°ì²È¤Ï6¿Í²ÈÂ²¡£Ì±´Ö»Ù±çÃÄÂÎ¤Ê¤É¤«¤é´óÉÕ¤µ¤ì¤ëÀ¸³èÈñÊ¬¤Î¼ýÆþ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ËÅÏ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊë¤é¤·¡×¡Ê¥¢¥ê¥·¥ã¡Ë¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¼ê½Ñ¤â¸¡ºº¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾Íè¡¢ÂçÊÑ¤Ê¾ã³²¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·ëº§¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Ì±¼ç²½¤òµá¤á¤Æ¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿
¥¢¥ê¥·¥ã¤ÎÁÄ¹ñ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹¤¤ÌÌÀÑ¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¡Êµì¥¶¥¤¡¼¥ë¡Ë¡£¥³¥ó¥´¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î°ìÂç»ºÃÏ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥ó¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡Ê´õ¾¯¶âÂ°¡Ë¤âºÎ¤ì¤ë»ñ¸»Âç¹ñ¤À¡£ËÜÅö¤Ê¤éË¤«¤Ê¤Ï¤º¤Î¥³¥ó¥´¡£¤À¤¬¡¢ÃÏ²¼»ñ¸»¤ÎËÉÙ¤µ¤æ¤¨¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬Ä¹¤¯¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤·¡¢1960Ç¯¤ÎÆÈÎ©¸å¤âÀïÁè¤äÆâÍð¤¬Â³¤¯¡£ËèÇ¯Â¿¿ô¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÆÈºÛÅª¤ÊÂçÅýÎÎ¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥«¥Ó¥é¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤¬Â³¤¤¤¿¡£Ç¤´ü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤âÂçÅýÎÎÁªµó¤òºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ä´ü¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Âç³ØÀ¸¤é¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Ì±¼ç²½¤òµá¤á¤Æ¹³µÄ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¼óÅÔ¥¥ó¥·¥ã¥µ¤ÎÂç³Ø¤Ç·Ð±Ä³Ø¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥ê¥·¥ã¤â2016Ç¯¤Ë¤³¤Î±¿Æ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢²¿²ó¤â¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÖÅ·Á³»ñ¸»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉÙ¤¬À¯ÉÜ¤ËÆÈÀê¤µ¤ì¡¢ÉáÄÌ¤Î¹ñÌ±¤ÏÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¬¤Þ¤ó¤¬¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥«¥Ó¥éÀ¯¸¢¤Î¼£°ÂÉôÂâ¤ä·Ù»¡¤Ï¡¢ºÅÎÞ¥¬¥¹ÃÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÂÃÆ¤â¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¼Í¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë²¿½½¿Í¤â¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥â¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤â²¿²ó¤«¼£°ÂÉôÂâ¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£²¿¤È¤«Æ¨¤²¤Æ¡¢´íµ¡¤òÌÈ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥ê¥·¥ã¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
²ÈÂ²¤â·Ù»¡¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¡Ä
¤·¤«¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ·Ù»¡¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£18Ç¯2·î¤Î¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸å¡¢·Ù»¡¤¬¥¢¥ê¥·¥ã¤òÁÜ¤·¤ËÎ¾¿Æ¤È½»¤à²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥¢¥ê¥·¥ã¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê¹Ó¤Ë²È¤ÎÃæ¤òÁÜº÷¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¼«Âð¤Ë¡¢¾¤´¾õ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡×¡£¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿¥¢¥ê¥·¥ã¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¶µ²ñ¤Ë¿È¤ò´ó¤»±£¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤È¤³¤Î½õ¤±¤ÇÆüËÜ¤ËÈô¤ó¤À¡£18Ç¯4·î¡¢25ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬ÆüËÜ¤ËÆ¨¤²¤¿¸å¡¢¤ï¤¿¤·¤ò¤«¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¤¤È¤³¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤â²È¤ò½Ð¤ÆÆ¨ÈòÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Î¾¿Æ¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤â¿ôÇ¯´Ö¤ÏÏ¢Íí¤ò¤È¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¢¨³°¹ñ¿ÍÅö»ö¼ÔµÚ¤Ó²ÈÂ²¤ÏÃíµ¤Î¤Ê¤¤¸Â¤ê²¾Ì¾¡£·É¾ÎÎ¬¡£Åö»ö¼Ô¤é¤ÎÇ¯Îð¤Ï¼èºà»þÅÀ¡£¡Ë
¡Ø¡ÈºßÎ±»ñ³Ê¡É¤ò¼º¤¤¡¢2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉÂµ¤¤ò¼£¤»¤Ê¤¤¡ÄÆñÌ±¤Î°ì²È¤¬¹ñ¤òÁê¼ê¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡Ö°ÛÎã¤ÎºÛÈ½¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
À¸¤¤ë¸¢Íø¤¬¤Ê¤¤......¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö²¾ÊüÌÈ¡×¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Ï
