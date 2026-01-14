¡ÚÌ¡²è¡Û¿®¹æÌµ»ë¤ò¤¹¤ëÂç¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢2ºÐÂ©»Ò¤Ï¡©¡¡ÊìÀä¶ç¤Î¡È±Ô¤¤°ì¸À¡É¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡Ì¡²è²È¤Î¤ì¤à¤³¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö2ºÐ»ù¤È¿®¹æµ¡¡×¤¬¡¢X¤Ç1500°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¡£¤¹¤ë¤ÈÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¸½¤ì¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿»Ò¤É¤â¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃ£´Ñ¡ª¡×¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤À®Ä¹
¡¡¤ì¤à¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢X¤Ç°é»ùÌ¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ì¤à¤³¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.º£²ó¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ì¤à¤³¤µ¤ó¡Ö2ºÐ»ù¤Ê¤ê¤Ë¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Ê¬¤«¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤Î¤È¡¢2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ø°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡Ù¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¤³¤Î¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤ì¤à¤³¤µ¤ó¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤â¤Ç¤¤º¡¢Ë«¤á¤ë¤Î¤â°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÀµÄ¾¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÈ¿±þ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤É¤¦Åú¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢Û£Ëæ¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÂù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤«¤é¡¢¿®¹æÌµ»ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Q.¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤ì¤à¤³¤µ¤ó¡Ö¾®¤µ¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¿®¹æ°Ê³°¤Ë¤â¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä³Ð¤¨¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤ì¤à¤³¤µ¤ó¡ÖºÇ¶á3ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤â¤Á¤ãÇä¤ê¾ì¤ä¸ø±à¤Ç¤ªÍ§Ã£¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤äÍ·¶ñ¤ò¾ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ï¤Î°ì¾ìÌÌ¤«¤é¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
Q.ÀÖ¿®¹æ¤Ê¤Î¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤ì¤à¤³¤µ¤ó¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ä´Ö°ã¤¨¤ë¿Í¡¢¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ÆÌµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢Â©»Ò¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¼Ö¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿®¹æ¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤ì¤à¤³¤µ¤ó¡Ö¿®¹æÌµ»ë¤¹¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥ë¡¼¥ë¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂ©»Ò¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ø¾®¤µ¤¤»Ò¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¸ú²ÌÅª¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×