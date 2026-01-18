【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年1月19日〜1月25日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月19日〜1月25日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年1月12日〜1月18日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では気持ちを隠していきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
金運が良いです。特に自分の才能などを活かして稼ぐことに向く運気です。全体的に周囲の人達が、こちらの気遣いや頑張りに気付いてくれないでしょう。逆にそれぞれのことで余裕がなくて、八つ当たりをされてしまうかも知れません。仕事や公の場では自分のマネージメントをほぼ自分でしていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
複数の人に好意を見せていくでしょう。けれど、その本心は誰にもわからないし本音もなるべく隠していくようです。テンションを一定に保っておくと印象がアップします。シングルの方は、恋愛の理想の相手が明確な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が周囲の人達に二人の関係を同情されているようです。
｜時期｜
1月20日 学ぶことがある ／ 1日22日 切なくなる
｜ラッキーアイテム｜
目覚まし時計
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞