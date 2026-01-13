キャラクターグッズなどを手がけるベネリック（東京都千代田区）は、特撮ヒーロー「ウルトラマン」60周年記念商品各種を、2026年1月17日からウルトラマンシリーズの公式ショップ「ウルトラマンワールドM78」で順次発売する。

「ウルトラピンズワールド」新デザイン39種は店舗限定

60周年記念ロゴをあしらったTシャツやトートバッグ、ピンズシリーズ「ウルトラピンズワールド」は60周年記念の新デザインが登場する。

「Tシャツ（ウルトラマン・60th Anniversary）」は、ウルトラマンと科学特捜隊のメカをデザイン。背面の襟元にはウルトラマンシリーズ60周年記念ロゴをあしらう。

M/L/XLの3サイズ展開となっている。

価格は4950円（以下全て税込）。

Tシャツと同一デザインの「トートバッグ（ウルトラマン・60th Anniversary）」は、ノートパソコンやタブレット端末、A4サイズのものを収納できる大きめサイズ。鍵やスマートフォンなどを入れられる内ポケットを備える。

価格は4400円。

店頭限定発売の「ウルトラピンズワールド ウルトラマンエピソードver.」は、60周年記念の新デザイン39種をラインアップする。ブラインドパッケージとなっており、店頭での全種セット販売はないとのことだ。

価格は各770円。

また、1月17日から「M78ウルトラマンふわふわ抱っこぬいぐるみ ウルトラマン（60th Anniversary）」の予約受付を行う。発送は7月の予定。

鮮やかな赤色のブラザーズマントを着用した、60周年限定仕様。抱っこしやすい大きめサイズで、左足には60周年記念の刺しゅうを施している。マントは着脱が可能だ。

価格は1万3200円。

なお、「ウルトラマンワールドM78」実店舗および通販サイトでは、1会計につき5000円以上の購入で、非売品の「スペシャルピンズ」がもらえるキャンペーンを実施する。