かつてグラビアアイドルとして人気を集め、その後は女優として活動してきた佐藤寛子が、決意の告白を行い話題となっている。

「2015年に未婚の母となったことを公表しながらも、子どもの父親については10年以上伏せてきた佐藤さん。1月5日配信の『文春オンライン』で、相手が舞台俳優・小西遼生であることを初めて明かしたのです。

この記事が公開された後、SNSでは小西さんへの批判が相次ぎ、本人はインスタグラムのコメント欄を閉鎖しています」（芸能記者）

2人の出会いは2011年。佐藤が出演した特撮ドラマ『牙狼-GARO- 〜闇を照らす者〜』（テレビ東京系）の稽古現場だったという。

「小西さんは過去の同名シリーズで主演を務めていたものの、その作品に出演していなかったにもかかわらず稽古場に出入りし、『アクションを教えてあげる』と接近。翌2012年に交際へ発展し、ほどなく妊娠が判明したそうです」（同前）

ところが小西は「今はタイミングが悪い」と将来について明言せず、佐藤は中絶に至ったという。

「その後も関係は続き、2014年夏に2度目の妊娠。佐藤さんは出産を決意するも、小西さんは結婚や認知に消極的で、養育費の話し合いも進まず、彼女は未婚のまま子を産むことになったのです」（同前）

一方で2016年7月、小西は女優・貫地谷しほりとのお泊まりデートを週刊誌に報じられている。

「貫地谷さんは当時、自身のインスタグラムで《なんか色々書かれてるらしいですね（笑）》と投稿し、交際を否定していましたが、2人は2014年夏の共演がきっかけで交際がスタートしたとも報じられていました。それは佐藤さんの妊娠が発覚したのと同時期だったことで、改めて小西さんの不誠実さが浮き彫りになっています」（同前）

小西のインスタのコメント欄閉鎖を受け、世間は反発を強めている。そこで本誌は小西の所属事務所に対し、小西が佐藤の子どもの父親であるという認識や、出産前後のやり取り、養育費の支払いについて事実関係を確認したが、指定期日までに回答はなかった。

ところが1月9日、小西はファンクラブの会員制ブログを更新。過去に佐藤と交際していた事実を認め、2025年1月に子どもを実子として認知。翌2月から養育費を支払っていることを報告した。

また今回の報道について、《佐藤さんからのご連絡もないまま突然の報道に困惑しております》とし、《今後は、自戒の念を持って、改めて精進してまいります》と締めくくっている。

10年以上の沈黙を破り、母として事実を語る決断をした佐藤。一方、小西の説明はこれで十分と言えるのか。佐藤の突然の告白、そして厳しい世論への対応が、小西の俳優人生を大きく左右しそうだ。