北海道内の『セブン‐イレブン』限定で、『札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン』が販売中です。

『札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン』は、札幌の名店『札幌すみれ』監修の味噌ラーメン。

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

スープは赤味噌と白味噌をブレンドした、濃厚で香ばしさのある味噌味。北海道産小麦を使用した、つるみのある黄色い中太ちぢれ麺も特長です。

詳細情報

札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン

価格：580円（税込626円）

販売エリア：北海道全域のセブン‐イレブン

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

札幌の大人気店『札幌すみれ』が監修した味噌ラーメンが『セブン‐イレブン』で味わえます。北海道内限定での販売なので、この機会をお見逃しなく！

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道限定】飴色になるまで炒めた玉ねぎを加えたとろみとコクがあるスープ！「スパイス香る カレーラーメン」を発売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

