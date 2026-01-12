スタバ“カフェベーカリー”に新作登場！ 冬に楽しめる“エスプレッソ×キャラメル”のビバレッジ
東京・新宿にあるカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店」は、1月9日（金）から、「キャラメル メルツ ラテ」と「キャラメル メルツ フラペチーノ」を発売した。
【写真】クリームがたっぷり！ ドルチェのようなフラペチーノも
■冬にぴったりの味わい
今回発売されたのは、冬に楽しみたい「スターバックス リザーブ」のエスプレッソにキャラメルを加えた2つのビバレッジ。
「キャラメル メルツ ラテ」は、香ばしいポップコーンフレーバーのラテにポップコーンフレーバーホイップクリーム、キャラメルソース、シナモンを重ね、塩気の効いたソルトプレッツェルをトッピングした上質な一杯。もちろんコルネッティと相性抜群で、アレンジアイテムのシナモンパウダーを追加してディップするのもおすすめだ。
一方「キャラメル メルツ フラペチーノ」は、カップの底にいれたキャラメルポップコーンにエスプレッソを注ぎ、ポップコーンフレーバーホイップクリームやキャラメルソース、ソルトプレッツェルを重ねたドルチェのような仕上がり。いずれのビバレッジもキャラメルのやさしい甘さと、しっかりしたスパイス感が冬にぴったりの味わいとなっている。
なお「スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店」は、エスプレッソを使った多彩なビバレッジやイタリアのクロワッサン「コルネッティ」とともに、コーヒーの楽しさをどこまでも広げるカフェベーカリーで、2025年9月1日（月）にオープンした。
