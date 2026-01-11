マニア絶賛の【しまむらボトムス】が優秀！「シルエット完璧」「一目惚れした♡」だって！

年齢を重ねるほど、ボトムス選びはシルエットや色味、素材感などにこだわりたいところ。そんな大人世代におすすめしたいのが【しまむら】のラインナップ。体型をカバーしながらきれいに見せてくれそうなシルエットやこなれ見えするカラーなど、こだわりが満載です。今回紹介するのは、マニアたちが太鼓判を押すパンツやスカート。この冬のワードローブにぜひプラスして。

ウエストのタックでスタイルアップが狙えそう

【しまむら】「TNKTRキモウラッフWD67」\2,189（税込）

今年らしいリラックス感のある、ワイドシルエットの起毛パンツ。タックが入ったウエストから裾に向かって広がる形が特徴的で、きれいめのスタイルにも合わせやすそう。シルエットを活かしてトップスをタックインすれば、腰の位置が高く見えてスタイルアップ効果が狙えるかも。

絶妙なシルエットとカラーでヘビロテしたくなりそう

【しまむら】「カルゼカーブパンツ」\1,969（税込）

プチプラコーデが得意な@__saxxyaxxさんが「シルエット・カラー・パーフェクト」と絶賛するこちらのパンツ。絶妙なカーブシルエットは、下半身のラインをカバーしながらこなれ見えも叶えてくれそう。さらに、ベージュとブラウンの中間のようなカラーで、合わせやすさとスタイリッシュさを両立。毎日のコーデでつい手に取ってしまいそうなパンツです。

シャギーな生地がトレンド感たっぷり

【しまむら】「omi*シャギーナローSK」\1,639（税込）

この秋冬は、毛足の長い素材や華やかなラメ・メタリックといった存在感のある生地がトレンド。ふわふわのシャギーときらめくラメの組み合わせがまさに旬のこちらのスカートは、落ち着いたカラーで大人も取り入れやすそう。細身のシルエットも素材の存在感とのバランスが良く、人気のボリュームトップスや中綿アウターを合わせても、すっきりとまとめてくれそうです。

ベロアのドット柄が大人可愛いアクセントに

【しまむら】「SAO＊ベロアミズタマSK」\1,639（税込）

「しまむら大好き」な@aiii__13kさんが「めちゃくちゃ可愛くて一目惚れ」したという、ドット柄のベロアスカート。ドットの大きさがテイストを問わず合わせやすそうなバランスで、大人可愛く着こなせそう。ベロア生地も、大人っぽさの演出に一役買っています。上品なセーターやカジュアルなスウェットトップスなど、さまざまなトップスを合わせて楽しんで。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

