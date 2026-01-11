この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

片道150万円の空の旅。羽田空港にも使われているルフトハンザ航空の新ファーストクラスでドイツからインドへ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行系YouTuberのおのだ氏が「ルフトハンザ航空 ！ 新ファーストクラス・アレグリス搭乗記！世界一周航空券で“行きたいところ全部行く旅”#2025 【片道150万円】」と題した動画を公開しました。



世界一周航空券の旅の一環として、ドイツのミュンヘンからインドのベンガルールまで、ルフトハンザ航空の新しいファーストクラス「アレグリス」に搭乗する様子を紹介しています。



今回のフライトは、ミュンヘン空港のターミナル2から出発します。おのだ氏は、ファーストクラス専用のチェックインカウンターを利用した後、専用のラウンジへと向かいました。ラウンジはレストラン形式となっており、寿司やコース料理を注文できます。さらに、ラウンジ内で出国審査が完了するため、搭乗ゲートまでスムーズに移動できるのが特徴です。



おのだ氏が搭乗したのは、エアバスA350型機の新ファーストクラス「アレグリス（Allegris）」です。



この機材がミュンヘン-ベンガルール路線に投入されるのは週に1便程度とのことで、おのだ氏はこのフライトを「奇跡の路線」と表現しています。座席はドア付きの完全個室仕様で、広々とした空間が確保されています。この日は乗客がおのだ氏一人だったため、隣の空いている席をベッドとして使わせてもらえるという特別な計らいもありました。機内食はキャビアから始まり、前菜、スープ、メインディッシュ、デザートと続く豪華なフルコースが提供されます。



このエアバスA350-900の新ファーストクラスは羽田～ミュンヘンでも使われています。



片道150万円相当のフライトで体験する最高峰の空の旅は、旅行好きにとって憧れの空間と言えるでしょう。動画では、空港でのサービスから最新鋭の機内設備、豪華な食事まで詳細に紹介されており、次回の旅行計画を立てる際の参考になりそうです。