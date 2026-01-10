プロ野球12球団のスター選手が“ブレインバトル” バレー高橋藍も出題…『超プロ野球ULTRA』【出演者一覧】
プロ野球のスター選手たちが集結する、読売テレビ・日本テレビ系『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が、11日に放送される（後2：00〜3：55 ※全国ネット）。
【写真多数】小園海斗が本気で打つ！ 『超プロ野球ULTRA』セ・パ大熱戦の様子
プロ野球12球団のスター選手が大阪城ホールに集い、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例の特別番組。「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。
セ・リーグとパ・リーグの対抗戦。各チームから投手と野手の2選手がエントリーし、総勢24人が「ULTRAターゲットピッチ」「ULTRAパワフルバッティング」「ULTRAブレインバトル」「ULTRAダイヤモンドリレー」の4種目で対決。獲得した点数が多いリーグが優勝となる。
■競技：ULTRAブレインバトル
「ULTRAブレインバトル」は、プロ野球選手の能力を試すさまざまな4択問題が出題され、選手は正解だと思った椅子に向かって走るという“早押し”ならぬ“早座り”のクイズバトル。問題には代表で選ばれた選手が挑み、日本シリーズ同様、先に4勝したチームが勝利となる。
超高速で電車がホームを通過する映像を見て、通過した駅名を当てるという動体視力が求められるクイズでは、あまりにも映像が速過ぎて選手が迷走してしまう。同じく動体視力のクイズでは、日本バレーボール界の至宝・サントリーサンバーズ大阪の高橋藍（※高＝はしごだか）からの出題も。プロ野球選手ならではの身体能力に加えて、洞察力や記憶力まで試される難問の数々に選手たちが大奮闘する。
■番組概要
『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
放送日時：2026年1月11日（日）午後2時〜3時55分
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演
【MC】爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈
【競技解説】赤星憲広
【パネリスト】陣内智則、村重杏奈
【パ・リーグ監督】河合郁人、やす子
【セ・リーグ監督】バッテリィズ（エース、寺家）
【スペシャルゲスト】CANDY TUNE
バレーボール 高橋藍 ※高＝はしごだか（サントリーサンバーズ大阪） ※VTR出演
【パ・リーグ出場選手】（敬称略）
福岡ソフトバンクホークス：岩井俊介・川村友斗 周東佑京（※VTR出演）
北海道日本ハムファイターズ：達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨 西川龍馬（※VTR出演）
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ：高野脩汰・藤原恭大
【セ・リーグ出場選手】（敬称略）
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか） 中野拓夢（※VTR出演）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希 牧秀悟（※VTR出演）
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰 丸佳浩（※トーク部分のみ） 大勢（※VTR出演）
中日ドラゴンズ：松葉貴大・辻本倫太郎
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ：奥川恭伸・岩田幸宏
【写真多数】小園海斗が本気で打つ！ 『超プロ野球ULTRA』セ・パ大熱戦の様子
プロ野球12球団のスター選手が大阪城ホールに集い、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例の特別番組。「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。
セ・リーグとパ・リーグの対抗戦。各チームから投手と野手の2選手がエントリーし、総勢24人が「ULTRAターゲットピッチ」「ULTRAパワフルバッティング」「ULTRAブレインバトル」「ULTRAダイヤモンドリレー」の4種目で対決。獲得した点数が多いリーグが優勝となる。
「ULTRAブレインバトル」は、プロ野球選手の能力を試すさまざまな4択問題が出題され、選手は正解だと思った椅子に向かって走るという“早押し”ならぬ“早座り”のクイズバトル。問題には代表で選ばれた選手が挑み、日本シリーズ同様、先に4勝したチームが勝利となる。
超高速で電車がホームを通過する映像を見て、通過した駅名を当てるという動体視力が求められるクイズでは、あまりにも映像が速過ぎて選手が迷走してしまう。同じく動体視力のクイズでは、日本バレーボール界の至宝・サントリーサンバーズ大阪の高橋藍（※高＝はしごだか）からの出題も。プロ野球選手ならではの身体能力に加えて、洞察力や記憶力まで試される難問の数々に選手たちが大奮闘する。
■番組概要
『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
放送日時：2026年1月11日（日）午後2時〜3時55分
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演
【MC】爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈
【競技解説】赤星憲広
【パネリスト】陣内智則、村重杏奈
【パ・リーグ監督】河合郁人、やす子
【セ・リーグ監督】バッテリィズ（エース、寺家）
【スペシャルゲスト】CANDY TUNE
バレーボール 高橋藍 ※高＝はしごだか（サントリーサンバーズ大阪） ※VTR出演
【パ・リーグ出場選手】（敬称略）
福岡ソフトバンクホークス：岩井俊介・川村友斗 周東佑京（※VTR出演）
北海道日本ハムファイターズ：達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨 西川龍馬（※VTR出演）
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ：高野脩汰・藤原恭大
【セ・リーグ出場選手】（敬称略）
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか） 中野拓夢（※VTR出演）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希 牧秀悟（※VTR出演）
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰 丸佳浩（※トーク部分のみ） 大勢（※VTR出演）
中日ドラゴンズ：松葉貴大・辻本倫太郎
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ：奥川恭伸・岩田幸宏