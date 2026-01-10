「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」でブレイクしたジャン・リンホー×人気若手女優ユー・シューシン、 待望の再共演！ 中国ドラマ「雲之羽～揺らめく愛、刹那の二人～」 1月12日（月）あさ７時～ BS12 トゥエルビで放送スタート