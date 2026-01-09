テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が６日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。

この日は「ど根性 永野ｉｎ茶沢通り」。くるま、三谷アナが世田谷区・下北沢周辺を巡って、永野と対談する相手を探す。

スタジオでＶＴＲを確認していた三谷アナは「先日、番組初の茶沢通りロケ。そのまま流すの不安だったんです。もう不安で不安で仕方がなくて。撮れ高が」と述懐。

さらに、くるまに「バスの中でめちゃくちゃ激論を交わしたじゃないですか？」と話しかけた。２人の激論を知らなかった永野は「あら？そうだったの？」と２人に聞いた。

くるまは「（三谷アナが）『このままじゃマズい！』とか、なんか士気の下がるようなこと言うから。みんなの前で。ロケバスで真ん中ら辺に座って『マズい！ヤバい！』みたいな。独り言みたいに。全員を同時に説教しだして。俺、訳、分かんないけど…。『士気が下がるからやめろ！』って大きい声で」と述懐。永野は「みんなの前で？」と三谷アナの行動に爆笑していた。