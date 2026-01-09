ブラックマヨネーズの小杉竜一が、昨年8月に相方・吉田敬から本気で怒られたというエピソードを披露し、一同を驚かせた。

【映像】相方・吉田とガチ喧嘩した当時の様子

『これ余談なんですけど…』は、MCのかまいたち（山内健司・濱家隆一）とゲストの中川家（剛・礼二）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、西田幸治（笑い飯）、アシスタントの竹越くるみが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむトークバラエティ。1月7日の放送では、M-1レジェンド王者たちが集結し、相方への不満や私生活の余談を語り合った。

番組内で「もう喧嘩はないですか？」と振られた小杉は、「8月2日に俺怒られたとこやで」と告白。ある番組で、アレルギーのため食べ物を食べられない吉田が、演出として端に移動する場面があったという。小杉は良かれと思い「アレルギーで食べられへんか知らんけど、辛気臭い顔すなよ」と強めにいじったところ、収録後に吉田から「あれは何やねん。俺に恨みでもあんのか」という趣旨の怒りのメールが届いたという。

これに対し小杉は「明日言うわ」と一旦返信し、翌日辛く当たった方がいいと思ってやったことだと説明、「そんなつもりはなかったが、違ったんやったらすまん」と謝罪した。吉田からは「あんな風に言われても俺はもうなんも言われへんから。俺、他のアレルギーも背負ってるから」と返されたという。山内から「一方的に怒られてる」とツッコまれる中、小杉は「一件、この話ってややこしいことやと思われそうだけど、多分あいつは自分がやられて嫌なことを俺にしてへんはず。なのにお前はすんのか、と。だから怒ったんやなと思った」と、相方の真意を汲み取ったことを振り返った。