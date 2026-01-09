神戸は9日、前柏所属のDFジエゴ（30）を完全移籍で獲得したことを正式発表した。それに先立ち、同クラブの永井秀樹SD（54）は獲得に至った経緯を説明。「守備の強化、彼の攻撃に高い期待している。サイド強化として獲得した。スキッベさんも好きな選手。過去の経緯はあるが温かくプレーできるようにしてほしい」と話した。

ジエゴを巡っては獲得報道が出た後、SNSなどで賛否両論が巻き起こっていた。23年の神戸―柏戦でジエゴのタックルによってMF斉藤未月（現京都）が全治約1年の重傷を負ったことが主な理由。斉藤が今季から京都に完全移籍したことも議論に拍車を掛けた。

永井SDは「未月とジエゴの間で謝罪は行われていた。未月も気にしていない。そういうやりとりもあった」と言う。「ジエゴ本人も当時を悔やむ感情がある。その分ピッチで貢献したい気持ちでいる」とやりとりの一端を明かし、その上で「未月が移籍したからジエゴを獲得したわけではない。別軸です」と説明。サポーターに温かい目で後押しをしてくれるようお願いした。

柏戦では、23年8月に斉藤が全治約1年の重傷を負い、24年3月にはMF汰木康也が左脇腹付近に膝蹴りを受け、左多発肋骨骨折、外傷性血気胸で全治6〜8週間と診断された。同一カードで相次ぐ重傷者が出たことに対し、三木谷浩史オーナーはXで「同じチーム相手に二人目の大怪我。しかも両方ともカードもなし」と怒りをあらわにしていた。今回の補強について永井SDは「三木谷さんの理解も得られた」と断言。「互いに全力を尽くしたものと最終的に理解してくださった」と話した。

昨季限りで吉田孝行監督が退任し、新たにミヒャエル・スキッベ監督を迎えたチームはこの日、神戸市西区いぶきの森競技場で始動。まずは決勝トーナメント進出を決めているアジア・チャンピオンズリーグエリート優勝を目指していく。