¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜÃË»Ò¤Ï¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡© ¸°»³Í¥¿¿¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¹¶¤á¤Î±éµ»¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¡££²·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÈà¤¬Ãæ¿´¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÏÎãÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËGP¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁ°È¾¤Ç£²Àï¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ´À°¤·¤ÆGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤½¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð»Ë¾å½é¤Î£´²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÂçµ»¤ËÄ©Àï¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¥ß¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ£³°ÌÈ¯¿Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤ò´Þ¤à£´²óÅ¾£¶¼ïÎà£·ËÜ¤òÄ·¤Ó¡¢¤·¤«¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤ò´ðÁÃÅÀ¤¬1.1ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¸åÈ¾¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹½À®¤ò´°àú¤Ë¹ß¤ê¡¢ÎòÂåÀ¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î238.24ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¹ç·×¤Ï332.29ÅÀ¤Ë¤¹¤ë°µ¾¡·à¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò¸ÞÎØ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÍ¥¾¡¤Î³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£²°Ì°Ê²¼¤ÎÀï¤¤¤Ïº®Àï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¿ÃæµþÂç¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ºòµ¨¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¿´¤¬ÌÂ¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½ÅÍ×»ë¤·¡¢Á°È¾Àï¤Ï¼«¿È¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò¸Ç¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Î£´²óÅ¾¤ò¥µ¥ë¥³¥¦¤È¥È¡¼¥ë¡¼¥×£²ËÜ¤Î·×£³ËÜ¤Î¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹½À®¤Ç¹ç·×300ÅÀÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸°»³Í¥¿¿¡ÊÃæ±û¡Ë¡¢º´Æ£½Ù¡Êº¸¡Ë¡¢»°±º²ÂÀ¸¡Ê±¦¡Ë photo by Getty
¡¡GP¥·¥ê¡¼¥º¤Ï11·î¤ÎNHKÇÕ¤«¤é¤Î½Ð¾ì¡£10·î¤ÎÀ¾ÆüËÜ³ØÀ¸¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç200.54ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤·½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡¢¤½¤ÎNHKÇÕ¤Ç¤ÏSP¤Ç¥¥ã¥á¥ë¥¹¥Ô¥ó¤¬£°ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥¹¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢98.58ÅÀ¤ÇÌÜÉ¸¤Î300ÅÀ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÇÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤Ç¤âÌÜÉ¸¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢12·î¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏSP¤ò¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç³ê¤Ã¤Æ¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç½Ð¤·¤¿¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò£´µ¨¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë108.77ÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ï½ªÈ×¤Ë¥ß¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ç·×¤Ï302.41ÅÀ¤Ë¤·¤ÆÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯Î×¤ó¤ÀÇ¯Ëö¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¬287.95ÅÀ¤È²ù¤·¤µ¤ò»Ä¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡GP¥·¥ê¡¼¥º£²»î¹ç¤Ç¤ÏGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¸ÞÎØÂåÉ½¤Î°ìÈ¯ÆâÄê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²¿¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é»×¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤â¡¢300ÅÀÂæ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¾¤Î»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëí´í°¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¡¢¹¶¤á¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬£²²óÌÜ¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸°»³¤Îµ¤»ý¤Á¤â¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸°»³¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼é¤ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¶¤á¤Æ¡¢¹¶¤á¤Æ¡¢¹¶¤á¤Þ¤¯¤ê¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ä¾¡¤Á¤òµá¤á¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡¸°»³¤Ï¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇÄã¤Ç¤â300ÅÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÀäÂÐ¾ò·ï¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¿¿¤ËÁÀ¤¦¤Î¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î310.05ÅÀ¤Î¹¹¿·¤À¡£¤½¤ì¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¶ä°Ê¾å¤Ï³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÚÃçÎÉ¤·£³¿ÍÁÈ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¡Û
¡¡°ìÊý¡¢¸°»³¤È¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï306.78ÅÀ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò»ý¤Ä¥¢¥À¥à¡¦¥·¥ã¥ª¥¤¥à¥Õ¥¡¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¡¢2025Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢£²°Ì¤Î¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Î¥·¥ã¥ª¥¤¥à¥Õ¥¡¤Ï¥ß¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£²»î¹ç¤È¤â£²°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ï280.95ÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºòµ¨¡¢µÞÀ®Ä¹¤·¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò287.47ÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¤Ï£³¼ïÎà¤Î£´²óÅ¾¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î£´²óÅ¾¤ò¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÆÈÁÏÅª¤Ë»È¤¦Ì¥ÎÏ¤Ï·òºß¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÏSP¤«¤é¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Æ¥ó¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î282.22ÅÀ»ß¤Þ¤ê¤À¡£
¡¡ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¤½¤ì¼¡Âè¤Ç¸°»³¤ò´Þ¤á¤¿Àï¤¤¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò292.58ÅÀ¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¿ÌÀ¼£Âç¡Ë¤â¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¤È¤¯¤Ëº£µ¨¤Îº´Æ£¤Ï¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿±éµ»¤Î»ÑÀª¤ËÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÃË»Ò½Ð¾ì£³ÏÈ¤Î³ÍÆÀ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¤ÇÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¥ß¥¹¤Ç³ê¤ê¤¤Ã¤Æ£¶°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢£³°Ì¤Î¸°»³¤È¤È¤â¤Ë£³ÏÈ³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏºòÇ¯£¶·î¤Î¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¤Ç±¦Â¼ó¹üºÃ½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÎäÀÅ¤Ê³ê¤ê¤ÇÃæ¹ñÂç²ñ¤òÍ¥¾¡¡£NHKÇÕ¤Ï¸°»³¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎSP¤Ç¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¡¼¥ó¤Ç¼«¿È½é¤Î100ÅÀÂæ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬98.06ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÈÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤ÏSP¤ÇËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤¬£³²óÅ¾¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥¹¤Ç£µ°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤Æ¹ç·×276.75ÅÀ¤Î2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢NHKÇÕ¤ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÂ³¤¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¸°»³¤ò¾å²ó¤ëÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¸ÞÎØ¤Ç¤âSP¤Ç100ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹ç·×300ÅÀ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ë¡¢É½¾´ÂæÁè¤¤¤Ë¤â²Ã¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£³¿ÍÌÜ¤Ï¡¢ºòµ¨Éé¤Ã¤¿º¸ÂÀ¤â¤âÆùÎ¥¤ì¤Î²óÉü¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿»°±º²ÂÀ¸¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¿ÌÀ¼£Âç¡Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢SP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ëºòµ¨¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î·ÑÂ³¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¤ÏÉü³è¤Îµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¡¢Á´ÆüËÜ¤Ï261.18ÅÀ¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥×¤È¥µ¥ë¥³¥¦¡¢¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Î£³¼ïÎà£´ËÜ¤Î4²óÅ¾¤òÆþ¤ì¤ë¹½À®¤ËÄ©¤ß¡¢SP¤Ç¤â¸°»³¤äº´Æ£¤¬¸åÈ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ»°±º¤Ï£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òÆþ¤ì¤Æ´ðÁÃÅÀ¸þ¾å¤òÁÀ¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ç·×¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤â281.53ÅÀ¤È¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØÂåÉ½¤Î£³¿Í¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¡£¤½¤Î£³¿Í¤Ç¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤âÀ¸¤à¤Ï¤º¡£ÂçÉñÂæ¤ËÊ¿¾ï¿´¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÊ£¿ô¥á¥À¥ë¤äÁ´°÷Æþ¾Þ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£