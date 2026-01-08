インテルに買い強まる ２４年１１月以来の高値更新 パンサーレイクへの期待＝米国株個別
（NY時間15:44）（日本時間05:44）
インテル＜INTC＞ 42.49（+2.45 +6.11%）
本日はインテル＜INTC＞に買いが強まっている。株価は一時４４．５７ドルまで上昇しており、２０２４年１１月以来の高値を更新した。同社は、今週ラスベガスで開催されているテクノロジー見本市（ＣＥＳ）でＰＣ搭載の新設計プロセッサーを披露。同社製プロセッサー「パンサーレイク」と、改良された製造技術に依存することになると説明。
パンサーレイクは先進的な製造技術「１８Ａ」プロセスを利用。新型ノートＰＣは特にＡＩソフトウエアの実行で消費者に大幅な性能向上をもたらすと述べた。
また、パンサーレイクを基盤とする携帯型ゲーミングデバイス向けの新しいチップおよびプラットフォームも開発。携帯型ゲーム分野への参入は、最近新たなグラフィックス技術やレイトレーシング技術を発表したライバルのＡＭＤ＜AMD＞が主導してきた領域に本格的に踏み込む動きとなる。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
