「つむじが目立つと、薄毛に見える」問題を解決します！ 教えてくれたのは、女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。50代の読者をモデルに、「つむじ割れ」を直すスタイリングのコツを紹介します。

つむじ割れで、髪が薄く見えてしまう問題を解決！

さとゆみ：今日は、モデルさんから直接いただいたお悩み解決です。

【写真】後頭部の髪の整え方

八木ちゃん：つむじがぱっくり割れてしまうというお悩みでしたよね。

さとゆみ：これ、私もよく聞かれるんです。つむじ割れ、気にしている人多いですよね。最近だと、ほら、マンションのエレベーターに防犯用のカメラがついていてそれが見えたりするじゃないですか。

八木ちゃん：ああ、ありますよね。

さとゆみ：あれで、つむじが目立つのが気になるって、いろんな人からSOSを受けます。

八木ちゃん：わかります。つむじって、ぱかっと割れると、その部分が薄く見えちゃうんですよね。みなさん諦めがちなんですけれど、じつは、スタイリング次第でうまく隠せるんですよ。

さとゆみ：知りたい、知りたい！

つむじ割れを隠す！簡単・スタイリング

八木ちゃん：まずは、一度つむじまわりの髪をしっかり濡らして、乾かし直すところからはじめます。つむじを指でこするようにして髪を左右にふって乾かすのがポイントです。

さとゆみ：一度濡らすんですね。

八木ちゃん：ちょっと面倒だと思うかもしれませんが、濡らして乾かし直すことで、きれいにつむじが隠れるので、お出かけのときはやってほしい！

もちろん、お風呂上がりにやってもいいですが、寝るとやはり枕でこすれてしまって元のクセがでちゃうので、朝やるのがいいでしょう。

八木ちゃん：そのあとは、右から、左から、髪をつむじにかぶせるようにドライヤーの熱を与えます。

八木ちゃん：こうすることで、つむじがぱっくり割れるクセをとることができます。

さとゆみ：なるほど。分け目をぼかす感じですね。

八木ちゃん：最後に後頭部を整えて完成です。

どこから見てもつむじが見えない若見えヘアの完成

さとゆみ：これだけでいいの？

八木ちゃん：はい、これだけで後ろ姿が、断然美しくなるんですよ。

さとゆみ：これはすごい！ やる価値ある！！

八木ちゃん：どの方向から見ても、つむじが見えなくなっていると思います。

さとゆみ：これ、絶対にやるといいやつですね。

八木ちゃん：悩んでいる方たちに届いてほしいですね！