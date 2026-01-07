À®·Á¥¼¥í¤Ç¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Î¤»¤¤¤í¾ø¤·¤ª¤«¤º¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¤¿¤Ã¤×¤êBig¥Ð¡¼¥°¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤»¤¤¤í¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ¡Ö¤»¤¤¤í¤Ç¤ª¤«¤º¾ø¤·¡×¥Ð¥ê¥¨7ÉÊ
¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¿©´¶¤È¤Ò¤Æù¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ËþÂÅÙÈ´·²¤Î¾ø¤·¥Ð¡¼¥°¡£¶ñºà¤òº®¤¼¤Æ¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤¹¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤á¤ó¤É¤¦¤ÊÀ®·Á¤â°ìÀÚÉÔÍ×¡ªË»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²¤â´î¤Ö¤´¤Á¤½¤¦¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
º£°æÎ¼¤µ¤ó¡¡
ÎÁÍý²È¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ê·Ú¤Ç¤·¤ã¤ì¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤ÇÂç¿Íµ¤¡£Ä¾·ÂÌó30cm¤Î¤»¤¤¤í¤ò°¦ÍÑ¤·¡¢²ÈÂ²3¿ÍÊ¬¤Î¤ª¤«¤º¤òºî¤ë¤Î¤Ë³èÍÑÃæ¡£
¢£´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý
1¡¥¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹
Æé¤Î¿¼¤µ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Åò¤òÊ¨¤«¤¹¡£¤»¤¤¤í¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤ÎÄì¤¬¤³¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯Á´ÂÎ¤ò¤Ì¤é¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
2¡¥¿©ºà¤òµÍ¤á¤ë
¿©ºà¤¬¤»¤¤¤í¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÉý¤Ë¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÀÚ¤ê¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¹¤²¤ÆÉß¤¯¡£¿©ºà¤òµÍ¤á¡¢¤Ï¤ß½Ð¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤»¤¤¤í¤ËÀÞ¤ê¹þ¤à¡£ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤ê¾®¤µ¤ÊÂÑÇ®¤Î´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡£
3¡¥¾ø¤¹
Åò¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤é¤»¤¤¤í¤Ë¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¤Î¤»¡¢¶¯²Ð¤Ç¥ì¥·¥Ô¤É¤ª¤ê¤Î»þ´Ö¾ø¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎÆé¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼ê»ý¤Á¤ÎÆé¤Ë¡Ö¾ø¤·ÈÄ¡×¤ò¤Î¤»¡¢¤»¤¤¤í¤ò½Å¤Í¤Æ»È¤¦¡£
¾ø¤·ÈÄ¤Ï¤»¤¤¤í¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¤ª¤¦¡ª
¢¨»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤³¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤í¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó24cm(Æâ·ÂÌó21cm)¤Ç¤¹¡£Âç¤¤µ¤¬Â¿¾¯°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ø¤¹»þ´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤ì¤ó¤³¤ó¤¿¤Ã¤×¤êBiɡ¥Ð¡¼¥°
À®·Á¤â¡¢¾Æ¤¯¼ê´Ö¤â¥¼¥í¡ª¤µ¤¯¤µ¤¯¤ì¤ó¤³¤ó¤ÎÀäÉÊ¥Ð¡¼¥°
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä250g
¤ì¤ó¤³¤ó¡Ä150g
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä1/4ËÜ¡ÊÌó40g¡Ë
¢£A
¡¡ÊÒ·ªÊ´¡¢¼ò¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡º½Åü¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡±ö¡Ä¾¯¡¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤ì¤ó¤³¤ó¤ÎÈ¾ÎÌ¤Ï2 ¡Á 3mm¸ü¤µ¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢»Ä¤ê¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï5mm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¡¢A¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£5mm³Ñ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤ë¡£Ä¾·ÂÌó20cm¤ÎÊ¿¤é¤ÊÂÑÇ®»®¤Ë¹¤²¤ÆÆþ¤ì¡¢ÎØÀÚ¤ê¤Î¤ì¤ó¤³¤ó¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Î¤»¤Æ·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤ë¡£
3¡¥¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÄ¹¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤»¤¤¤í¤ËÉß¤¡¢2¤òÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö´ðËÜ¤Î¾ø¤·Êý¡×¤ò»²¾È¤·¡¢¶¯²Ð¤Ç10¡Á12Ê¬¾ø¤¹¡£
4¡¥¥ª¡¼¥Ö¥óÍÑ¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤´¤È¡¢¤½¤Ã¤È¼è¤ê½Ð¤½¤¦¡ª¢¨Ç®¤¤¤Î¤Ç¤ä¤±¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬342kcal¡¿±öÊ¬2.4g¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¾Æ¤¥à¥é¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¤»¤¤¤í¾ø¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¤µ¤¯¤µ¤¯¿©´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª¿©Âî¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¤ò¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯ºî¤ê¤¿¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿º£°æ Î¼¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤
Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ