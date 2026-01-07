音楽番組『Star Song Special Season2』第8回が、明日1月8日16時より配信開始。MCは矢作兼（おぎやはぎ）が務め、ゲストとして阿部亮平（Snow Man）が出演する。

ジュニアのスペシャルライブでは先輩の名曲2曲をカバー。嵐の「Believe」の曲フリでは、竹村実悟が「注目ポイントは力強い歌詞と、僕たちジュニアの団結力です！」と見どころをコメント。さらに、Hey! Say! JUMPの「DEAR MY LOVER」では、高橋奏琉が「この楽曲が主題歌のドラマにも出演させていただいて、すごく思い入れのある曲です」と曲への思いを語った。

また、ジュニアがジャンルを問わず自由にアピールするコーナー『Star Challenge』では、鈴木悠仁（B&ZAI）がアコースティックギターを使ってパフォーマンスに挑む。

トーク企画『Switch Question』では、阿部とジュニアの7人が対面。山岸想は「Snow Manさんのライブを見学に行って涙が出るほど感動した」と明かし、阿部は笑顔を見せる。本題の質問タイムが始まると、まず宮岡大愛が「アイドルと学業の両立」について深掘り。Snow Manの活動と並行しながらかつて大学院で勉強していた阿部は「泊まりがけで論文を書いていた」といい、ハードなスケジュールに一同は衝撃を受ける。

一方のジュニアは、山岸が中学生ならではの悩みを明かすほか、竹村は高校生のときに大変だったことを回想。さらに、現在大学院に通っている本髙克樹（B&ZAI）も阿部へ“学生ならではの質問”を投げかける。

また、本髙は阿部へ「初めてマイクを持って歌った曲を覚えていますか？」と質問。阿部は「すごく覚えていますね。ジュニアの“伝説の曲”で……」と当時のエピソードを語っていく。『Switch Question』恒例の質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、阿部が「善如寺くんに聞いてみたい」と善如寺來を指名。善如寺は“ずーっと声が小さいまま”独特の世界観を繰り広げ、MCの矢作も「善如寺くん、引き込まれるねぇ（笑）」と興味津々に。

さらに、阿部とジュニアたちの共通点が垣間見える一幕も。阿部が「Snow Manでの自分の立ち位置」について分析すると、本髙は「Snow Manさんと同じく、B&ZAIも人数が多いので……」と、大人数グループだからこそ“気をつけていること”を紹介。また、阿達慶は「僕は阿部くんと同じ、こざとへんの『阿』が苗字に入っている」と切り出し、“苗字あるある”で阿部との接点を探っていく。

その後もジュニアたちが阿部のプライベートを次々と深掘り。ホテルの部屋の中にカギを忘れてしまう“インキーの鬼”として知られる阿部が、これまでのインキー回数や自身の“ドジっ子エピソード”をぶっちゃけるほか、「今年はメンバーといろんなところへ行きました」と、Snow Manメンバーとのオフの様子も明かしていく。一方、千井野空翔はプライベートで取り組んでいる“ある習い事”を明かし、竹村は“今後取ってみたい資格”を発表。MCの矢作も新しく始めてみたいことを語る。そんななか、ジュニアの善如寺がぼそっとつぶやいた「これからやってみたいこと」とは。

スタジオが盛り上がるなか、一人だけ物静かに佇み、“声が小さい”スタイルを貫く善如寺。本人も「ありのままの自分を出せた」というほど存在感を見せ、仲間のジュニアたちは「勉強になります」（山岸）、「全部、善如寺が持っていった」（本髙）、「いや～悔しい！」（千井野）、先輩の阿部も「ちょっと気になる子が出てきましたね…（笑）」と注目する。

（文＝リアルサウンド編集部）